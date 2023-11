Rekordzahl von jungen Flüchtlingen in Essen – die Gründe

Die beiden syrischen Flüchtlingskinder Sinda (Name geändert) und Amir (Name geändert) stehen vor dem Café Zukunftsjugend in Essen-Kray, einer neuen Anlaufstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Im Jahr 2023 sind so viele minderjährige Flüchtlinge nach Essen gekommen wie noch nie zuvor.