Rohrbruch in Essen: Feuerwehr muss Bauruine leerpumpen

In einer Bauruine an der Essener Elisenstraße ist ein Rohr geplatzt. Die Feuerwehr pumpt rund fünf Millionen Liter Wasser ab.

Essen Ein kaputtes Wasserrohr hat einen Rohbau in Essen volllaufen lassen. Die Feuerwehr pumpt den Komplex ab. Mehrere Wohnungen haben keinen Strom.

Die Essener Feuerwehr ist seit Samstagnachmittag damit beschäftigt, einen Rohbau an der Elisenstraße auszupumpen. Wie ein Feuerwehrsprecher am Abend mitteilte, sei vermutlich am Freitagabend ein Rohr geplatzt. Die komplette Tiefgarage des unfertigen Komplexes sowie das Kellergeschoss stünden unter Wasser.

Die Feuerwehr schätzt die Menge auf fünf Millionen Liter. Das entspricht dem Fassungsvermögen von knapp 28.000 Badewannen. Pro Minute würden die Pumpen etwa 15.000 Liter schaffen, diese laufen seit etwa 17 Uhr. Bis 21.30 hätten die Einsatzkräfte den Wasserspiegel um etwa 1,50 Meter senken können, so der Sprecher. Der Einsatz werde noch „viele Stunden dauern“. Das Wasser wird in die Hauptkanaldeckel der Elisenstraße geleitet. Daher ist die Straße gesperrt. Auch der Busverkehr wird umgeleitet.

Anwohner hätten berichtet, dass sich in der Vergangenheit hin und wieder Obdachlose auf dem Gelände aufgehalten hätten. Sobald der Rohbau begehbar ist, wollen die Feuerwehrleute den Komplex erkunden, um ausschließen zu können, dass Menschen zu Schaden gekommen sind.

Aus Sicherheitsgründen hat die Feuerwehr auf dem Gelände den Strom abgestellt. Davon sind auch umliegende Wohngebäude betroffen. Zwei Häuserblocks haben am Samstagabend keine Elektrizität. Der Feuerwehrsprecher sagte, dass die Nachbarn „sehr verständnisvoll“ reagiert hätten.

