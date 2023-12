Rot-Weiss-Anhänger berauben Dynamo-Fan - Polizei zeigt Fotos

Am 8. Drittliga-Spieltag kam es am Essener Hauptbahnhof zu unschönen Szenen.

Essen. Nach dem Drittliga-Spiel zwischen RWE und Dynamo Dresden wurde ein 17-Jähriger am Essener Hauptbahnhof überfallen. Die Polizei fahndet.

Nach dem Drittliga-Spiel Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden am 1. Oktober haben drei mutmaßliche RWE-Anhänger einen 17-Jährigen am Essener Hauptbahnhof beraubt: Sie erbeuteten den Dynamo-Fanschal des Jugendlichen. Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei Fotos einer Überwachungskamera, die das verdächtige Trio zeigen.

Wer diese jungen Männer erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde berichtete, wartete der 17-Jährige nach dem Fußballspiel am Hauptbahnhof. Die drei Unbekannten kamen auf ihn zu und forderten die Herausgabe seines Fanschals. Unvermittelt zog einer der jungen Männer daran, während ein Komplize den Jugendlichen von hinten angriff.

Das Opfer fiel zu Boden und verletzt sich leicht. Die Täter flüchteten mit ihrer Trophäe. Wer die Gesuchten auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.,

