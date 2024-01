Rot-Weiss Essen: Fans lieben den Gartenzwerg im Shop

Essen Im Fanshop von RWE in Essen kann man sich von Kopf bis Fuß in Rot-weiß ausstatten. Welche Artikel am beliebtesten sind und welche weniger.

Vor dem Heimspiel ist Primetime im RWE-Fanshop an der Hafenstraße. Zwischen der aktuellen „Hafenstreetwear“-Kollektion, RWE-Schlappen und -Hüten, -Baby-Lätzchen und -Quietsche-Entchen schieben sich Fans in rot-weißen Trikots hindurch. Dutzende Tassen reihen sich hinter der Verkaufstheke aneinander. Beim morgendlichen Kaffee ins Gesicht von Lucas Brumme, Mustafa Kourouma oder Ekin Celebi schauen? Kein Problem.

Der Laden ist etwa 120 Quadratmeter groß und bietet Produkte aus sämtlichen Sparten. Fans finden hier die Komplettausstattung von Kopf bis Fuß. Wer ausgiebig shoppen war, kann sich mit rot-weißer Seife waschen, bevor er in den RWE-Trainingsanzug schlüpft und seine Schnitte in die Kniftenkiste mit RWE-Logo packt. Maximal 20 Kundinnen und Kunden dürfen den Fanshop auf einmal betreten. Entsprechend bildet sich zu Stoßzeiten vor dem Spiel schon einmal eine Schlange. Sicherheitsleute der Firma Securitas passen auf, dass sich alle an die Regeln halten. Mit Flasche oder Bratwurst in der Hand darf man den Laden zum Beispiel nicht betreten.

Tassen mit ihrem Lieblingsspieler und dessen Trikotnummer können RWE-Fans im Shop an der Hafenstraße kaufen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Dirk (61) ist gebürtiger Essener, wohnt jetzt aber in Kiel. Für seinen Enkel Lias kauft er Socken und eine Badeente. Der erste Strampler war auch von RWE, außerdem hat der Enkel bereits ein RWE-Badetuch. Volker Nocke (71) ist seit 58 Jahren RWE-Fan und in den Shop gekommen, um den dicken RWE-Wintermantel anzuprobieren. Er nutze zwar auch regelmäßig den Onlineshop („Wenn es neue Produkte gibt, dann kaufe ich die“), Anprobieren sei da allerdings naturgemäß schwierig.

Die genauen Verkaufszahlen seines Fanshops veröffentlicht Rot-Weiss Essen nicht. Der Verein verrät aber, was die fünf am meisten und am wenigsten verkauften Artikel sind. Ein Überblick über die Top-Seller, die weniger verkauften Produkte und Artikel, die wir uns ins Sortiment wünschen.

RWE-Fanshop: Das sind die Top-Seller

Der Schal gehört zu den am meisten verkauften Artikeln im Fanshop von Rot-Weiss Essen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Wer zum RWE-Spiel geht, muss sich ausstatten. Entsprechend wenig überraschend finden sich unter den beliebtesten Produkten im Fanshop Trikot, Schal und Fahne. All diese Produkte gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das Trikot kann man in einer der Umkleidekabinen vor Ort anprobieren. Auch die RWE-Tasse ist unter den begehrtesten Artikeln.

Als etwas ausgefalleneres Produkt findet sich der RWE-Gartenzwerg unter den am meisten verkauften Artikeln. Auch ihn gibt es in verschiedenen Varianten, zum Beispiel mit dem Essener Ortsschild in der Hand oder mit Ball vor einem Garagentor, auf das ein RWE-Graffiti gesprüht ist. Der „Angriller“-Gartenzweg brät auf seinem Grill zwei Würstchen, trägt eine RWE-Schürze und hält ein Glas Stauder in der Hand. Eine Mitarbeiterin erklärt, warum die Gartenzwerge so gut verkauft werden: „Das sind Sammelobjekte.“ Regelmäßig gebe es Zwerge in neuem Design, die alten seien dann nicht mehr verfügbar. Wer seine Gartenzwerg-Sammlung vollständig halten will, kauft also regelmäßig im Fanshop ein.

Diese Produkte im RWE-Fanshop werden am wenigsten verkauft

Rot und flauschig, aber weniger stark nachgefragt: die Wärmflasche von Rot-Weiss Essen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Im Winter kann es schon einmal kalt werden im Stadion an der Hafenstraße, trotzdem erfreut sich die Wärmflasche nicht so großer Beliebtheit wie etwa die Fahne. Außerdem weniger oft verkauft: die RWE-Spielesammlung, die Wanduhr im RWE-Look und die RWE-Postkarten. Die CDs gehören ebenfalls zu den Artikeln, die weniger häufig über die Ladentheke gehen. Im Angebot sind die CD „Humpa RWE“ von den „Café Nova Staudertrinkers“ und die CD „Unser Opa. Unsere Farben. Unsere CD“ . Einige RWE-Songs kann man auch bei Spotify streamen.

Was wir uns ins Sortiment des RWE-Shops wünschen

Strampler für Babys und Kinderkleidung ab Größe 128 gibt es im Fanshop von Rot-Weiß Essen. Dazwischen sind allerdings aktuell keine Klamotten für junge RWE-Fans im Sortiment. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Wie eine Mitarbeiterin erklärt, regele im Fanshop die Nachfrage das Angebot und das Angebot wechsele ständig. In Planung sind laut RWE derzeit zum Beispiel verschiedene LED-Licht-Artikel. Nicht erhältlich ist dagegen im Moment Kleidung für Kinder unter Größe 128. Baby-Klamotten wie zum Beispiel den Strampler mit der Aufschrift „Neuzugang“ gibt es, nach dem Säuglingsalter klafft aber kleidungstechnisch eine Lücke in der Fan-Karriere. Doch Rettung ist in Sicht: „Es soll bald mehr Kinderkleidung in verschiedenen Größen geben“, berichtet das Ladenpersonal.

Und welche Wünsche haben die Fans noch? „Gerade bei schlechtem Wetter fragen einige nach einem Regenschirm“, so eine Mitarbeiterin. Der ist aktuell nicht im RWE-Sortiment. Auch Kundin Marina hat eine pragmatische Anregung für RWE: Sie hätte gern ein RWE-Umhängeband mit einer Halterung, in der sie ihre Bierbecher verstauen kann.

