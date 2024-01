RTL-Dschungelcamp startet mit Essener Kandidat Mike Heiter

Essen-Rüttenscheid Zwölf Promis ziehen ins Dschungelcamp, darunter Mike Heiter aus Essen. Mit Sex im Dschungel hätte er laut eigener Aussage „kein Problem“.

Die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ startet am Freitag, 19. Januar, um 20.15 Uhr mit einem Teilnehmer aus Essen-Rüttenscheid. Reality-TV-Bekanntheit Mike Heiter (31) zieht gemeinsam mit elf anderen Prominenten in den australischen Dschungel. Dort erwarten die Kandidatinnen und Kandidaten laut RTL „tierische Mitbewohner, spektakuläre Dschungelprüfungen und emotionale Lagerfeuer-Momente“.

Mike Heiter kennt man aus verschiedenen Reality-TV-Formaten. 2017 kam er ins Finale der Dating-Show „Love Island“. Mit Mitkandidatin Elena Miras gewann er 2019 die RTL-Sendung „Das Sommerhaus der Stars“. Das Paar, das seit einigen Jahren getrennt ist, hat eine gemeinsame Tochter. Es folgten Auftritte in den Sendungen „Just Tattoo of Us“, „Kampf der Realitystars“ und „Die große Dschungelshow“. Zuletzt suchte der gelernte Kfz-Mechatroniker in der Dating-Show „Are You The One – Realitystars in Love“ die große Liebe.

Essener Reality-TV-Promi trifft im RTL-Dschungelcamp auf Ex-Affäre

In dieser Sendung bandelte er mit Kim Virginia Hartung, bekannt aus TV-Formaten wie „Der Bachelor“, „Bachelor in Paradise“ und „Temptation Island“, an. Die beiden werden nun im Dschungelcamp wieder aufeinandertreffen: Auch Hartung ist Teilnehmerin der 17. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“.

In einem Video im sozialen Netzwerk Instagram wird Mike Heiter vorgestellt. Angesprochen auf die Frage, welche Rolle er wohl im Dschungelcamp einnehmen werde, antwortet er: „Ich glaube, ich werde der Teamleader sein. Ich werde das Ding nach vorne bringen.“ Am meisten vermissen werde er wohl gutes Essen und sein Bett. Und wie reagiert er in potenziellen Konfliktsituation? „Es dauert bei mir, bis ich aus meiner Haut fahre, aber ich sage auf jeden Fall meine Meinung“, so Heiter. An anderen Menschen störe ihn vor allem Egoismus und fehlende Empathie. Seine eigene größte Macke wiederum sei seine Unordentlichkeit. Und: „Ich kann auch mal dickköpfig sein. Kurz.“

In einem anderen Interview mit RTL plauderte Mike Heiter zudem aus, dass er offen für eine Romanze im australischen Dschungel sei. „Wenn da jetzt jemand ist, der mir gut gefällt, kann man sich natürlich da auch kennenlernen“, sagte er. „Man weiß ja nie, wo man die große Liebe findet, vielleicht auch im Dschungelcamp.“ Zwar müsse man im Dschungel „ein bisschen gucken, wie die Hygienesituation so ist“, grundsätzlich schließe er aber auch Sex im Camp nicht aus: „Ich hätte da kein Problem mit.“

Das ist das Dschungelcamp auf RTL Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ leben zwölf Prominente rund zwei Wochen lang in einem Camp in Australien unter ständiger Beobachtung durch Fernsehkameras. An jedem Tag gibt es sogenannte Dschungelprüfungen. In diesen Prüfungen müssen die Kandidatinnen und Kandidaten angsteinflößende oder abstoßende Situationen überwinden. Beispiele: Sie werden mit Maden, Käfern und Spinnen überschüttet oder müssen Tierhoden essen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden am Ende, wer Dschungelkönig oder -königin wird. Außerdem können sie Tag für Tag bestimmen, welcher Prominente die Dschungelprüfung absolvieren und wer das Camp verlassen soll. Der Gewinner erhält eine Siegesprämie in Höhe von 100.000 Euro. Moderiert wird die Sendung aktuell von Sonja Zietlow in Jan Köppen.

Reality-Sternchen, Schauspieler und Fußball-Nationalspieler im Dschungelcamp

Neben Mike Heiter sind folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Dschungelcamp dabei: Anya Elsner (20, Model, bekannt aus „Germany‘s Next Topmodel“), Leyla Lahouar (27, „Bachelor“-Kandidatin), Kim Virginia Hartung (28, Reality-Sternchen), Cora Schumacher (47, Model und Rennfahrerin), Lucy Diakovska (47, Pop-Star, bekannt von den „No Angels“), Sarah Kern (55, Designerin), Twenty4Tim (23, Influencer und Sänger) Fabio Knez (30, Reality-Sternchen), David Odonkor (39, ehemaliger Fußball-Nationalspieler), Felix von Jascheroff (41, Schauspieler, bekannt aus „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ und Heinz Hoenig (72, Schauspieler).

Wer sich nach zwei Wochen im Camp die Dschungelkrone holt, erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag, 4. Februar. Dann wird das Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ ausgestrahlt.

