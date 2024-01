Essen 22 Kinder dürfen bei RWE-Heimspielen mit den Fußballern ins Stadion an der Hafenstraße laufen. Über einen Abend mit Wackelzahn und Glücksbringer.

Der absolute Lieblingsspieler von Lina ist RWE-Profi Felix Götze. „Der hat sogar auf meinem Trikot unterschrieben“, erzählt die Siebenjährige, öffnet ihre Winterjacke und zeigt stolz das Autogramm. Am Dienstagabend (23.1.) stellt sie sich aber als Einlaufkind ganz vorne in die Reihe der E-Jugendmannschaft der DJK SG Altenessen und nimmt Kapitän Vinko Šapina an die Hand.

Das, was für die Erstklässlerin fürchterlich aufregend ist, kennt der Fußball-Profi schon lange: „Hey, was geht? Läufst du mit mir?“, fragt der knapp zwei Meter große Spieler das kleine Mädchen. Und die strahlt ihn an: „Ja!“. Dann nimmt Lina all ihren Mut zusammen und fragt noch: „Darf ich nach dem Spiel auch dein Trikot haben?“ Das geht leider nicht, erklärt Šapina und streicht dem Blondschopf über den Kopf.

RWE-Einlaufkind Lina verliert nicht nur die Nervosität, sondern auch einen Zahn

Etwa eine Stunde später wird der Fußballer seine Mannschaft vor mehr als 13.000 Fans mit 1:0 in Führung bringen – die Aufregung ist zu dem Zeitpunkt von Lina ein bisschen abgefallen, genau wie ein Schneidezahn, der schon bedenklich gewackelt hatte, als sie mit dem Kapitän aufs Spielfeld gelaufen war. Als das Mädchen in die Stadion-Bratwurst biss, fiel er raus.

Lächeln und Winken: Das sind die Hauptaufgaben der Einlaufkinder, zu denen am Dienstag auch Linas Bruder Leon gehört. Der Zehnjährige darf mit Torwart Jakob Golz die Treppen hinauf auf den Rasen laufen. „Ich war früher auch mal Torwart“, erzählt Leon, der jetzt seiner Mannschaft als Innenverteidiger hilft. Die Mannschaft besteht eigentlich aus 16 Spielern, per Los wurde vor dem RWE-Spiel entschieden, wer als Einlaufkind dabei sein darf. Elf Kinder hatten Glück, fünf zogen eine Niete. „Dann flossen ein paar Tränen“, sagt Trainer Marcel Wechsler, der seine Mannschaft begleitete – und vor dem Spiel versuchte, zu bändigen.

Spezielles Trikot für Einlaufkinder von Rot-Weiss Essen

Bevor die Kinder mit den Spielern aufs Feld laufen, wird nämlich noch eine Münze geworfen. Auch die Spieler der gegnerischen Mannschaft, am Dienstag Viktoria Köln, sollen schließlich mit einem Kind an der Hand auf den Rasen laufen. Wer wen begleitet, entscheidet das Los, beziehungsweise die Münze. So ist am Dienstagabend nicht nur das Team der DJK SG Altenessen an der Hafenstraße vertreten, sondern auch die Mannschaft der DJK Katernberg.

Steffy Hellmann betreut die Einlaufkinder schon seit Jahren und weiß: „Die Kinder sind immer furchtbar aufgeregt.“ Einige müssen kurz vorher nochmal zur Toilette, vor Jahren hat sich auch mal jemand vor Aufregung übergeben, hibbelig sind sie alle, einen Rückzieher macht kaum jemand und viele haben noch Fragen vor dem wichtigen Moment: „Darf ich den Spielern Glück wünschen?“, will Lina zum Beispiel wissen. Hellmann beantwortet alle Fragen und verteilt spezielle Trikots für die Einlaufkinder – „Das ziehe ich morgen in der Schule an“ – verkündet Lina, die auch noch eine gehäkelte RWE-Puppe als Glücksbringer mitgebracht hat.

Die hatte schon ihre Mutter als Kind dabei, wenn sie im Stadion an der Hafenstraße die Fußballer anfeuerte. Jennifer Hufnagel war vor etlichen Jahren Fahnenmädchen bei Rot-Weiss Essen und hat ihre Kinder vor drei Jahren als Vereinsmitglieder angemeldet. Leon und Lina sind bestens ausgestattet: Auch auf ihrer Mütze und dem Schal prangt das RWE-Logo.

Rot-Weiss Essen: Abseits des Rasens Rot-Weiss Essen spielt seit 2022 in der 3. Liga. Neben der Spielberichterstattung wollen wir auch spannende und emotionale Geschichten abseits des Rasens erzählen. Wir stellen die Einlaufkinder vor, porträtieren Fans, sind bei Autogrammstunden dabei und checken das Angebot im Fanshop. Verbindet auch Sie eine besondere oder persönliche Geschichte mit RWE, haben Sie Ihr Haustier nach einem Fußballspieler benannt oder im Stadion einen Heiratsantrag gemacht? Dann melden Sie sich per E-Mail an redaktion.stadtteile-essen@waz.de. Mehr Foto- und Videoinhalte finden Sie auf unserem Instagram-Account @waz_essen und unter dem Hashtag #wazxrwe.

RWE-Einlaufkinder sahen Sieg gegen Viktoria Köln

Die RWE-Häkelpuppe hat Leon und Lina Glück gebracht: Sie durften mit den Essener Spielern ins Stadion einlaufen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die Häkelpuppe hilft als Glücksbringer. Steffy Hellmann wirft die Münze, die Zahl zeigt nach oben, was bedeutet, dass die Altenessener die RWE-Spieler an die Hand nehmen dürfen. Die traurigen Gesichter der Katernberger hellen sich allerdings schnell auf, als sie hören, dass sie ihre Idole dafür als Erstes abklatschen dürfen. Nach dem Aufwärmen kommen nämlich sowohl die Kölner als auch die RWE-Spieler dafür kurz zu den Kindern. „Ich hacke mir meine Hand danach ab und lege sie in eine Vitrine“, hatte Lina zunächst grinsend und nicht ernstgemeint überlegt. Dann entschied sie sich aber doch, die Hand, die sie zum Abklatschen ausgestreckt hatte, einfach nicht mehr zu waschen. Der RWE soll ewig dran kleben.

Der Moment, auf den alle Einlaufkinder gewartet hatten, dauert dann nicht mehr als eine Minute: Auf den Platz laufen, lächeln und winken und dann links Richtung Eckfahne auf die Tribüne. Dort warten Mama, Papa, andere Eltern, Trainer und weitere Familien. Als Belohnung gibt es nicht nur eine Bratwurst, sondern auch den 3:1-Heimsieg der RWE-Jungs gegen Viktoria Köln.

Die Einlaufkinder Lina, Leon und Tyler mit den RWE-Spielern Vinko Šapina, Jakob Golz und Leonardo Vonic. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Bewerbung für Einlaufkinder Bei jedem RWE-Heimspiel sind die Spieler und Spielerinnen zweier Fußballmannschaften als Einlaufkinder dabei. Anfragen von kompletten Mannschaften nimmt der Verein per E-Mail an Einlaufkinder@rot-weiss-essen.de entgegen. Es gibt keine Altersgrenze, zu groß sollten die Kinder nach Angaben des Vereins jedoch nicht sein. Zudem teilt der Verein mit, dass die Nachfrage größer sei als das Angebot. Wer ausgewählt wird, bekommt vor dem Spieltag eine E-Mail, in der das Prozedere erklärt wird. Jedes Kind bekommt ein Einlauftrikot geschenkt. Die Einlaufkinder der DJK SG Altenessen: Lina, Leon, Robert, Felipe, Sem Malik, Ilkay, Mohammed, Tayler, Alper, Lyen und Genço.

