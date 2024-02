Unter anderem an der Krayer Straße stürmte die Polizei am Donnerstagmorgen ein Mehrfamilienhaus.

Große Razzia Schlag gegen Obstkisten-Bande: Häuser in Essen gestürmt

Essen/Köln. In Essen-Kray und Köln haben Spezialeinheiten mutmaßlich organisierten Kriminellen das Handwerk gelegt. Ihr Geschäftsmodell ist nicht alltäglich.

Mit Unterstützung von Spezialeinheiten hat die Polizei am Donnerstagmorgen zum Schlag gegen eine Bande mutmaßlich organisierter Krimineller in Köln und Essen ausgeholt. Insgesamt wurden elf Objekte, sieben davon in Essen, gestürmt und ein halbes Dutzend Haftbefehle gegen die Beschuldigten vollstreckt.

Gern gelesen in Essen

Sie sollen im großen Stil Obstkisten, sogenannte Stiegen, unter anderem von Märkten gestohlen, sie weiterverkauft oder Pfandgeld dafür kassiert haben. Auch mit Metallhehlerei soll die Bande ihr illegales Geld gemacht haben. Mehrere Autos, Transporter, aber auch hochwertige Pkw sind bei der Razzia unter anderem an der Krayer Straße genauso sichergestellt worden wie eine beträchtliche Summe Bargeld. Nach ersten Informationen dieser Zeitung soll es sich um mehr als eine Million Euro handeln.

Details wollen die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und die Polizei im Laufe des Donnerstags bekanntgeben.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

(Wir aktualisieren diese Meldung, sobald neue Informationen vorliegen)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen