Schnee in Essen: Polizei sperrt Straßen im Süden der Stadt

Essen In Essen schneite es am Montagvormittag (15.1.) zeitweise dicke Flocken. Am frühen Mittag hatte das Winterwetter die ersten Konsequenzen.

Nach Dauerregen und Eiseskälte schneit es jetzt in Essen. Der Deutsche Wetterdienst meldet bis Montag (15.1.) 19 Uhr: „Es tritt leichter Schneefall mit Mengen zwischen fünf und zehn Zentimetern auf.“ An einigen Stellen könnten auch 15 Zentimeter erreicht werden. Außerdem warnen der Deutsche Wetterdienst (DWD) als auch die Polizei vor Glättegefahr.

Um kurz nach 11.30 Uhr sperrten Einsatzkräfte zwischenzeitlich die Bredeneyer Straße, weil die Fahrbahn vereiste und sich ein Lastwagen quer gestellt hatte. Der Verkehr wurde über die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Innenstadt abgeleitet. Gegen 12.20 Uhr ging dann auf dem Schuirweg nichts mehr. Die Straße war in Höhe der Hausnummer 105 ebenfalls unpassierbar. Stadtweit registrierte die Leitstelle der Polizei bis zum Mittag 19 Unfälle vor allem im Süden der Stadt. Es blieb überwiegend bei Blechschäden. Die Polizei appellierte dennoch: „Fahren Sie vorsichtig!“

Was des einen Leid, ist des anderen Freud‘: Wer Glück hat und den richtigen Ort und Zeitpunkt erwischt, kann aber auch auf eine kleine Schlittenfahrt hoffen. Die Temperaturen bewegen sich zwar auch in den nächsten Tagen rund um den Gefrierpunkt, große Schneemengen kündigt der Wetterdienst allerdings nicht an. Aber: Auf Anfrage heißt es seitens des DWD, dass der Schnee bis Mittwoch liegen bleibe, da der Boden bereits kalt sei und durch den Schnee weiter bleibe. In der Nacht auf Dienstag sei kaum Neuschnee zu erwarten, höchstens einen Zentimeter, heißt es. Neuschnee soll es aber am Mittwoch geben, so der DWD.

Essener Entsorgungsbetriebe mit Streufahrzeugen im Einsatz

Den ersten Schnee dieses Winters hatte es Ende November gegeben. Für eine Schlittenfahrt reichte es da aber noch nicht, die weiße Pracht schmolz schnell weg. Die Entsorgungsbetriebe hatten im November gemeldet, dass knapp 4000 Tonnen Streusalz und 150.000 Liter Sole für diesen Winter bereitstünden. Personell gestemmt wird der Winterdienst von rund 200 Mitarbeitern, davon sitzen allein 150 am Steuer der Streu- und Räumfahrzeuge. Sie streuen die verkehrswichtigen und gefährlichen Straßen in Essen ab und räumen, falls nötig, den Schnee. Die EBE-Flotte besteht aus 30 Räum- und Streufahrzeugen sowie separat einsetzbaren Solefahrzeugen. Das Team war in den vergangenen Tagen und Wochen bereits im Einsatz, die Temperaturen waren weit unter den Minuspunkt gefallen.

In diesem Zusammenhang hatte die Stadt davor gewarnt, zugefrorenen Teiche und Gewässer zu betreten, darauf zu spazieren oder sogar Schlittschuh zu laufen. Unter anderem die Ruhrwiesen in Steele hatten sich zum Teil in eine Eisfläche verwandelt, auf der so mancher Schlittschuhläufer gesichtet wurde. Wer auf Kufen unterwegs sein will, kann den „Essener-Wintertraum“ auf dem Kennedyplatz nutzen und auf zwei Ebenen Schlittschuh laufen.

Geöffnet ist sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr und freitags sowie samstags von 11 bis 23 Uhr. Jeden Freitag- und Samstagabend werden ab 19 Uhr bei einer Licht- und Lasershow Hits der 80er und 90er sowie Aktuelles aufgelegt. Einzeltickets für vier Stunden kosten für Erwachsene 9 Euro, für Kinder 5 Euro. Schlittschuhe können vor Ort für 6 Euro geliehen werden.

Haben Sie schon eine Schlittenfahrt unternommen oder einen Schneemann gebaut? Schicken Sie uns gerne Fotos an redaktion.essen-waz@funkemedien.de.

