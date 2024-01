Schnee in Essen: Wo es jetzt noch Schlitten zu kaufen gibt

Essen Viele Läden melden am Donnerstag: „Ausverkauft!“ Doch man wird noch fündig, auch wenn man dafür teilweise weit rausfahren muss.

Der Schnee in Essen hält bis zum Wochenende – wer keinen Schlitten hat, der braucht jetzt einen: Wo es noch welche gibt, und in welchen Geschäften man nicht mehr zu fragen braucht.

Mehr zum Thema

Wo kauft man Schlitten in Essen? Spielzeug-Geschäfte gibt es so gut wie gar nicht mehr, und Sportartikelläden sind auch weniger geworden. Kurze Stichprobe bei „Decathlon“ in der Rathaus Galerie am Donnerstag Vormittag: „Haben Sie noch Schlitten?“ - „Nein, alles ausverkauft“, sagt ein Verkäufer achselzuckend.

Zehn Minuten später, im Limbecker Platz: Dort gibt es das Fachgeschäft „Sport Heroes“. Auch hier erhalten wir eine Absage: „Schlitten führen wir gar nicht“, sagt eine Verkäuferin.

Schlitten kann man in Essen auch dort kaufen, wo man es am wenigsten vermutet. Auf der Kupferdreher Straße residiert seit Jahrzehnten das Traditionsgeschäft Engels - Schlüsseldienst plus Haushaltswaren plus Handwerkerbedarf plus: Schlitten! Zumindest im Winter! Kurzer Anruf, große Enttäuschung: „Wir sind ausverkauft“, heißt es.

Ausverkauft melden Geschäfte in der Stadtmitte und Kupferdreh

Nächster Versuch: Hellweg-Baumarkt, Frankenstraße, Rellinghausen. Stand 11.15 Uhr am Donnerstag: „Holzschlitten sind ausverkauft, aber wir haben noch Modelle aus Plastik“, sagt eine Mitarbeiterin am Telefon. Kostenpunkt: rund 40 Euro.

+++ Tipp: Abonnieren Sie hier unseren wöchentlichen Familiennewsletter. +++

Der Baumarkt „Bauhaus“ in Frohnhausen, Schederhofstraße, führt grundsätzlich keine Schlitten, aber „Hornbach“ an der Econova-Allee in Bergeborbeck: Dort werden Schlitten-Sucher zumindest am Donnerstag noch fündig. „Wir haben noch die gesamte Auswahl an Holz- und Kunststoffmodellen“, sagt eine Mitarbeiterin. Holzschlitten kosten rund 50 bis 60 Euro, Plastikschlitten kosten 44,90 Euro, das Modell ist von der Firma KHW, ein sogenannter Lenkschlitten mit Kufen.

Keine Holzschlitten mehr in Frillendorf

Bei „Hellweg“ an der Frillendorfer Straße gibt es am Donnerstag Mittag noch Schlitten aus Kunststoff zu kaufen, jedoch auch nur noch vereinzelte Modelle, die zwischen 14,99 und 49 Euro kosten. Holz ist ganz ausverkauft.

Hatten wir eingangs gesagt, es gibt kaum noch Spielzeugläden? Kann sein, aber natürlich behaupten sich manche Spielzeuggeschäfte gegen den Online-Handel; „Kinderkram“ in Kupferdreh zum Beispiel. Aber: „Wir führen leider grundsätzlich keine Schlitten“, sagt eine Mitarbeiterin. Abgesehen von so genannten „Arschpfannen“, das sind Plastikteller mit Griff vorne. Aber einen vollwertigen Schlittenersatz bieten diese Modelle natürlich nicht.

Die meisten Schlitten sind auch ausverkauft im „Bauhaus“ Frillendorf, Langemarckstraße. Sämtliche Kunststoff-Modelle seien vergriffen, ein knappes Dutzend Holzschlitten (ab 79 Euro) stünden noch zur Auswahl. Stand: 11.46 Uhr am Donnerstag.

Jetzt aber schnell!

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen