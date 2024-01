„Schocken heißt das Spiel“: Stauder-Meisterschaft startet

Schocken ist ein Würfelspiel, das gerne in Kneipen gespielt wird. Wer in Essen bei der Meisterschaft dabei sein will, meldet sich beim jeweiligen Wirt.

Essen Die Essener Brauerei Stauder veranstaltet die vierte Schockmeisterschaft. Der Hauptpreis ist ein Kasten Stauder im Monat – fünf Jahre lang.

In diesem Jahr geht die Stauder-Schockmeisterschaft zum vierten Mal an den Start. In Kooperation mit dem Schockklub 2blind veranstaltet die Essener Privatbrauerei Jacob Stauder ab März das Knobel-Event. „Die sehr gute Resonanz und die prima Stimmung bei den vergangenen Meisterschaften hat uns die Entscheidung wirklich leicht gemacht, auch in diesem Jahr einen Schockmeister zu prämieren“, erklärt Brauereichef Thomas Stauder.

Die Vorrunden werden an fünf Terminen in Essen in den Gaststätten Filou (Johanniskirchstraße, Altenessen), Kokille (Rüttenscheider Straße 134, Rüttenscheid), Klostereck (Essener Straße 1, Stoppenberg), Viktoria Klause (Viktoriastraße 7, Katernberg) und 11 Freunde Bar (Kunigundastraße 27, Rüttenscheid) veranstaltet. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich im Nachtschicht in Gelsenkirchen-Horst zu qualifizieren. Das Finale findet am 16. November im Forsthaus in Essen-Stadtwald statt.

Stauder-Schockmeisterschaft: Anmeldung beim Kneipen-Wirt

Die besten sechs Würfler eines Turniers qualifizieren sich für die Endrunde am 16. November. Wer an der vierten Stauder-Schockmeisterschaft teilnehmen möchte, muss sich im Vorfeld beim jeweiligen Wirt anmelden. Jeder Würfelspieler darf nur an einem Turnier teilnehmen. Würfelbecher können entweder selbst mitgebracht werden. Alternativ gibt es am Turniertag limitierte Stauder-Würfelbecher für 5 Euro.

Auch Axel und Thomas Stauder haben sich vorgenommen, der Stauder-Schockmeisterschaft einen persönlichen Besuch abzustatten. „Schocken gehört einfach zum Ruhrgebiet wie Stauder Pils, Bergbau und Currywurst. Uns freut es vor allem, dass so viele junge Menschen Spaß an diesem eher traditionellen Würfelspiel haben“, sagt Axel Stauder.

Für den Sieger gibt es einen Kasten Stauder Pils pro Monat über eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Vizemeister darf sich über eine Brauereibesichtigung für 25 Personen freuen. Der Drittplatzierte erhält zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel von Rot-Weiss Essen. Für den vierten und fünften Platz gibt es jeweils ein 5-Liter-Partyfass.

