Schutz vor Trickdieben: Diese Tipps gibt die Essener Polizei

Essen. In Essen sind immer wieder Trickdiebe unterwegs, die sich zum Beispiel „Wasserwerker“ ausgeben. Das sind die wichtigsten Tipps der Polizei.

In Essen sind immer wieder Trickdiebe unterwegs. Oft haben sie es auf Seniorinnen und Senioren abgesehen, so wie die „falschen Wasserwerker“, denen in der vergangenen Zeit mehrere ältere Menschen zum Opfer gefallen sind.

Die Essener Polizei warnt ausdrücklich vor der Masche und gibt grundsätzliche Tipps zum Schutz vor Trickbetrug:

Trickdiebe in Essen unterwegs: Die Tipps der Polizei im Überblick

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in Ihre Wohnung zu lassen.

in Ihre Wohnung! Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in Ihre Wohnung zu lassen. Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre ! Haben Sie keine Türsperre, dann öffnen Sie die Tür nicht! Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

! Haben Sie keine Türsperre, dann öffnen Sie die Tür nicht! Sprechen Sie durch die geschlossene Tür. Fordern Sie bei Amtspersonen oder Mitarbeitern öffentlicher Betriebe einen Ausweis und prüfen Sie ihn kritisch.

und prüfen Sie ihn kritisch. Rufen Sie beim geringsten Zweife l bei der Behörde, dem Werk oder der Firma an, von der der Unbekannte angeblich entsandt wurde. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus oder lassen Sie sich diese von der Telefonauskunft geben. Rufen Sie nicht die Telefonnummer an, die der Unbekannte Ihnen gegebenenfalls gibt.

bei der Behörde, dem Werk oder der Firma an, von der der Unbekannte angeblich entsandt wurde. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus oder lassen Sie sich diese von der Telefonauskunft geben. Rufen Sie nicht die Telefonnummer an, die der Unbekannte Ihnen gegebenenfalls gibt. Wichtig: Lassen Sie den Unbekannten solange vor der Tür warten! Wenn er „echt ist“, hat er dafür in der Regel Verständnis.

warten! Wenn er „echt ist“, hat er dafür in der Regel Verständnis. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die sie selbst bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt wurden! Rufen Sie im Zweifelsfall die Hausverwaltung oder den Hausmeister an, ob alles seine Richtigkeit hat.

an, ob alles seine Richtigkeit hat. Lassen Sie auch bei angeblichen Notfällen , wie zum Beispiel einem Wasserrohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei den Nachbarn nach.

, wie zum Beispiel einem Wasserrohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei den Nachbarn nach. Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie einen späteren Termin, zu dem Sie dann Ihre Vertrauensperson hinzuziehen.

hinzu oder vereinbaren Sie einen späteren Termin, zu dem Sie dann Ihre Vertrauensperson hinzuziehen. Wird der Unbekannte zudringlich, wehren Sie sich energisch! Sprechen Sie laut mit ihm oder rufen Sie um Hilfe. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt über die Notrufnummer 110.

