Schwimmzentrum Rüttenscheid bleibt am Sonntag geschlossen

Das Schwimmzentrum Rüttenscheid bleibt am Sonntag, 18. Februar, und am Wochenende, 24./25. Februar, für Badegäste geschlossen.

Essen. Wegen der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft bleibt das Schwimmzentrum Rüttenscheid heute für Badegäste geschlossen. Diese Essener Bäder öffnen.

Das Schwimmzentrum Rüttenscheid, bleibt an diesem Sonntag, 18. Februar, ganztägig geschlossen. Wie die Sport- und Bäderbetriebe Essen mitteilen, wird in dem Schwimmbad an der Von-Einem-Straße 77 die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft ausgetragen, und die Athleten benötigen beide Hallen.

Am kommenden Wochenende finden die Essener Stadtmeisterschaften auf der langen Bahn statt. Daher bleibt das Rüttenscheider Schwimmzentrum dann sowohl am Samstag, 24. Februar, als auch am Sonntag, 25. Februar, geschlossen.

Andere Essener Bäder sind am Sonntag geöffnet

Neben dem Schwimmzentrum Rüttenscheid haben in der Regel diese Essener Hallenbäder am Sonntag wie folgt geöffnet: Das Nordost-Bad (Schonnebeckhöfe 60 in Schonnebeck) öffnet sonntags von 8 bis 13 Uhr, das Friedrichsbad (Kerckhoffstraße 20 b in Frohnhausen) von 8.30 bis 14.30 Uhr, das Stadtbad Borbeck (Vinckestraße 3) von 8 bis 12 Uhr, das Oststadtbad (Schultenweg 44 in Freisenbruch) und das Schwimmzentrum Kettwig (Im Teelbruch 10) öffnen sonntags von 8 bis 13 Uhr.

Infos auf:https://www.essen.de/leben/sport_und_freizeit_/schwimmen/baeder_startseite.de.html

