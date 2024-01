Die Polizei Essen zeigt in der Silvesternacht am Wasserturm an der Steeler Straße Präsenz.

Jahreswechsel Silvesternacht in Essen: Feuerwehr „stark gefordert“

Essen Das Jahr 2023 ist Geschichte, 2024 hat begonnen. In Essen ist die Feuerwehr in der Nacht im Stadtgebiet im Dauereinsatz – und „stark gefordert“.

Essen begrüßt das Jahr 2024 mit viel Feuerwerk auf den Straßen. „Wir sind aktuell stark gefordert“, sagt Feuerwehrspecher Christian Schmücker gegen 1 Uhr. Die Kräfte seien zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt – vor allem kleinere Brände, beispielsweise von Papiercontainern, seien zu verzeichnen.

Gleichwohl sei die Feuerwehr in der ersten Nacht des neuen Jahres auch bei größeren Einsätzen gefordert.

Garage brennt im Essener Stadtteil Kray

Feuerwehrleute seien demnach in den Stadtteil Kray ausgerückt, dort hatte eine Garage Feuer gefangen. Außerdem brenne es in einem Wohngebäude in der Burggrafenstraße im Ostviertel.

Ob es wie im vergangenen Jahr Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben hatte, beantwortet Feuerwehrsprecher Schmücker gegen 1 Uhr so: „Es gab einen Wurf von Feuerwerk in die Richtung von Einsatzkräften.“ Wo genau, konnte Schmücker mit Blick auf die Lage zu dem Zeitpunkt der Nachfrage noch nicht beantworten.

Eine Stunde später konkretisierte Schmücker, dass es in Borbeck zu einem Böllerwurf in die Richtung der Feuerwehr gekommen war. „Ob es sich um wildes Böllern oder einen gezielten Wurf handelt, wissen wir nicht.“

Die Rüttenscheider Straße am Giradethaus gegen 0 Uhr: Feuerwerk wird gezündet. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Bereits vor dem Jahreswechsel ist die Feuerwehr am früheren Abend gefordert gewesen. In Frohnhausen brannte der Keller eines Mehrfamilienhauses lichterloh. Fünf Personen mussten per Drehleiter gerettet werden (zur ganzen Meldung).

