Snowdance-Festival: Marusha eröffnet das Kinofest in Essen

Festivalmacher Tom Bohn freut sich auf das Snowdance Film Festival in Essen. Vom 25. Januar bis zum 2. Februar 2024 geht das Kinofest in die zweite Runde.

Essen Das Festival für Independent-Filme geht in Essen 2024 in die zweite Runde. Zum Auftakt gibt es eine Techno-Nacht mit Begleitung von „Essen diese“

Das „Snowdance Independent Film Festival“ in Essen geht in die zweite Runde: Vom 25. Januar bis zum 2. Februar 2024 zeigen unabhängige Filmemacher aus aller Welt wieder ihre Produktionen in Essen. Für die zweite Auflage hat sich Festival-Veranstalter Tom Bohn mit Eon als Hauptsponsor nicht nur einen starken Partner an die Seite geholt. Bohn verspricht auch einige Neuerungen. Neben der großen Eröffnungsgala in der Lichtburg am Donnerstag, 25. Januar, soll am Eröffnungswochenende auch eine große Party steigen.

So feiert die Filmbranche: Zur ersten Preisverleihung trafen sich die Filmemacher im Teatro. Diesmal steigt im Essener Club die Eröffnungsparty. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Für die Techno-Nacht im „Teatro“ an der Dellbrügge haben die Festivalorganisatoren eine echte Ikone der Elektromusik gewinnen können. „Marusha“ wird am Freitag, 26. Januar, ab 22 Uhr im Innenstadt-Club auflegen. Die deutsch-griechische Moderatorin und Musikerin war die wohl angesagteste DJane der 90er Jahre. Mit „Somewhere Over The Rainbow“ stürmte sie auf Platz drei der damaligen Charts. Mit an Bord sind bei dem Eröffnungs-Event auch die Macher der Instagram-Satireseite „Essen diese“, die noch weitere Top-DJs wie DJ La Frise am Start haben.

Wenn Essen Anfang kommenden Jahres zum zweiten Mal Anlaufpunkt für die internationale Indie-Filmszene wird, sind neben Hauptsponsor Eon gleich mehrere lokale Partner mit am Start: Das Essener Kulturamt und die Kulturstiftung Essen als Förderer, Unterstützer wie Stadtwerke, Stauder, EMG und Allbau, aber auch die WAZ, die zum zweiten Mal den „Ruhr Film Award“ auslobt. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für Filmemacher aus dem Ruhrgebiet wird am 31. Januar im Astra-Theater feierlich vergeben.

Mehr zum Thema

Das Independent-Filmfestival, das 2014 von Regisseur und Festivalchef Tom Bohn im bayerischen Landsberg am Lech aus der Taufe gehoben wurde und 2023 nach Essen umgezogen ist, will Schauspieler, Regisseure, Produzenten und Kinointeressierte aus aller Welt zusammen bringen. Zum täglichen Wettbewerbs-Programm kommen auch Diskussionsrunden und Workshops. Die im vergangenen Jahr ausgesprochen beliebten Kurzfilmnächte ergänzen das Angebot.

Die Preisverleihung findet im Essener Rathaus statt

Mit den Essener Filmkunsttheatern Astra/Luna und Lichtburg/Sabu stehen dabei zwei zentrale Innenstadt-Spielorte zur Verfügung. 17 Lang- und 35 Kurzfilme aus 13 Ländern gehen dort beim nächsten „Snowdance Independent Film Festival“ ins Rennen um die Preise. Die Auszeichnungen für die beste Regie, Scipt, Feature-Film und Dokumentation werden dann am Freitag, 2. Februar, in der 22. Etage des Essener Rathauses vergeben.

Das komplette Programm ist ab sofort auf snowdance.net sowie in den ausliegenden Programmheften zu finden.

Tickets für die Techno-Nacht (15 Euro) gibt es unter wir-lieben-tickets.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen