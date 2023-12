Bildergalerie So schön war das Weihnachtssingen in Essen: Unsere Fotos

Essen Mit 6000 Teilnehmern verzeichneten die Veranstalter des Weihnachtssingens im RWE-Stadion einen neuen Rekord. Auch unser Fotograf war dabei.

Mehrere Tausend Stimmen haben sich beim Familiensingen im Essener Stadion am Donnerstagabend auf Weihnachten eingestimmt. Trotz des trüben Wetters haben sich die meisten der 6.000 Ticketkäufer für die zweite Auflage des Weihnachtssingen ins Stadion an der Hafenstraße getraut und gemeinsam ihre Stimmen erklingen lassen. Das waren mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Auch Fußballlegende Otto Rehhagel war in diesem Jahr wieder an der Hafenstraße mit dabei.

„Die Stimmung war sehr emotional und stimmungsvoll“, resümiert der Veranstalter, die Creative Kirche aus Witten, die das Weihnachtssingen nach der Premiere im vergangenen Jahr ausrichtete. Klassiker wie „Oh Du Fröhliche“ und „Jingle Bells“, hätten für Gänsehautmomente gesorgt.

Weihnachtssingen im Stadion Essen Weihnachtssingen im Stadion Essen Das Weihnachtssingen im Stadion an der Hafenstraße. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Die musikalische Gestaltung übernahm Miriam Schäfer mit dem Stadionchor unter der Leitung von Lina Wittemeier, begleitet von Wolf Codera am Saxofon und Martin Drazek am Klavier. Heimspielatmosphäre schuf RWE-Kultsänger Sandy Sandgathe. Auch TV-Kinderliedermacher Volker Rosin (ARD/ZDF, KiKa) war zu Gast.

Otto Rehhagel stimmte bei „OhTannenbaum“ kräftig mit ein und freut sich über die steigende Nachfrage des Weihnachtssingens. So führte ein Krippenspiel mit einem übergroßen Esel auf die Spur des Geheimnisses von Weihnachten. Unter dem Motto „An Weihnachten etwas Gutes tun“ wurden Spenden in Höhe von 2.800 Euro für die Stiftung Universitätsmedizin Essen gesammelt. Die Spenden ermöglichen Reittherapien für schwerkranke Kinder.

