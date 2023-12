Stadt Essen schließt vorübergehend Krematorium am Hellweg

Essen. Überprüfungen haben ergeben, dass die Ofenanlagen nicht mehr betriebsfähig sind. Im Juli 2024 soll ein neuer Ofen fertig sein

Die Stadt Essen hat ihr Krematorium am Hellweg vorübergehend geschlossen. In der Anlage werden derzeit zwei neue Ofenlinien gebaut. Bis zur Inbetriebnahme der neuen Öfen sollten die verbliebenen, stark in die Jahre gekommenen Ofenlinien genutzt werden, um die 300 bis 400 Kremierungen pro Monat durchführen zu können. Prüfungen hätten nun ergeben, dass diese beiden Einäscherungsanlagen des Essener Krematoriums nicht mehr betriebsfähig seien, teilte die Stadt mit.

Der Bau einer neuen Ofenlinie könne durch die Schließung schneller gehen

Für die Zeit des Neubaus der Ofenlinien könne daher der ursprünglich geplante Weiterbetrieb der Anlage nicht aufrechterhalten werden, sodass das Krematorium Essen vorrübergehend geschlossen werden müsse.

Durch die Schließung könnten aber nun die Arbeiten vor Ort voraussichtlich auch um drei Monate beschleunigt werden. Nach derzeitigem Stand soll die erste neue Ofenlinie im Juli 2024 fertiggestellt werden, die zweite Linie im Oktober des kommenden Jahres.

Die Stadt hatte 2022 angekündigt, 3,7 Millionen Euro in die Anlage zu investieren. Sobald die erste Ofenlinie, die nach Angaben der Stadt sowohl technisch als auch energetisch auf dem neusten Stand sein wird, fertiggestellt sei, könnten wieder Einäscherungen durchgeführt werden.

Stadt Essen informiert Krematorien in der Umgebung

Die Friedhofsverwaltung der Stadt Essen hat die städtischen Krematorien in der Umgebung über die Schließung informiert. Kremierungen sind beispielsweise in Bochum oder Dortmund möglich. Auch die Bestattungsunternehmen seien entsprechend in Kenntnis gesetzt worden. Für Bürgerinnen und Bürger hat die Schließung des Krematoriums insofern kaum Auswirkungen, wie die Stadtverwaltung betont, da Kremierungen in der Regel ohne Begleitung stattfänden.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen