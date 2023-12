Stadt Essen sperrt Autoposer-Szene von weiteren Straßen aus

Seit dem 27. August gelten die Durchfahrtverbote im Essener Thyssenkrupp-Quartier an den Wochenenden. Nun kommen weitere Straßen in dem Viertel hinzu.

Zur Verhinderung der Störung der öffentlichen Ordnung durch die sogenannte Poser-Szene wurde ab 25. August zunächst für die Dauer von sechs Monaten ein zeitlich begrenztes Durchfahrtsverbot an Wochenenden von der Altendorfer Straße, dem Berthold-Beitz-Boulevard und dem Quartiersbogen auf die Thyssenkrupp Allee (Thyssenkrupp Quartier) im Westviertel angeordnet.

Verlagerung auf die östliche Achse der Thyssenkrupp-Allee

Zwischenzeitlich wurde durch die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Essen jedoch festgestellt, dass eine Verlagerung der Szene auf die östliche Achse der Thyssenkrupp-Allee zwischen Altendorfer Straße und dem Kreisverkehr Quartiersbogen stattgefunden hat. Daher wird das Durchfahrtsverbot ab Donnerstag (14.12.) auch auf die zuvor genannte östliche Achse ausgeweitet, teilt die Stadt mit. Die Durchfahrt für Anlieger (Mitarbeiter und Kunden der Firmen sowie Anlieferverkehr) wird weiterhin ermöglicht, sodass das Verbot für die dort ansässigen Firmen keine Beeinträchtigung darstellt.

Der zeitliche Rahmen der Durchfahrtssperren in der Zeit von freitags 20 Uhr bis montags 4 Uhr bleibt bestehen. Für geführte Busrundfahrten, die zum Stammhaus von Krupp fahren, wird an der Zufahrt der östlichen Thyssenkrupp-Allee aus Richtung Altendorfer Straße kommend in Richtung Quartiersbogen die Einfahrt erlaubt.

