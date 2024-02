Stadt fällt Bäume in Altenessen und Schonnebeck

Die Stadt fällt Bäume an zwei Straßen in Altenessen und Schonnebeck.

Essen-Nord Zwei Eschen und eine Platane verursachen Stolperfallen auf Gehwegen. Nach Abschluss der Arbeiten soll an gleicher Stelle nachgepflanzt werden.

Das Amt für Straßen und Verkehr der Stadt Essen erneuert derzeit Gehwege in der Westbergstraße in Schonnebeck und in der Kinßfeldtstraße in Altenessen-Süd. Im Rahmen der Arbeiten sei festgestellt worden, teilt die Stadt mit, dass im Bereich der Westbergstraße Hausnummer 16 bis 18 zwei Bäume aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden müssen. Auch im Bereich der Kinßfeldtstraße Hausnummer 9 müsse ein Baum aufgrund von Verkehrsgefahren gefällt werden.

Die Fällungen sollen noch heute, am 15. Februar, vorgenommen werden.

Bäume in Altenessen und Schonnebeck sollen an gleicher Stelle ersetzt werden

Bei dem Baum an der Kinßfeldtstraße handelt es sich um eine Platane. „Verkehrsgefahr“ bedeute in diesem Fall konkret, dass der schräg stehende Baum den Gehwegbereich durch das Wurzelwerk sehr stark angehoben habe, erklärt Pressereferentin Jacqueline Riedel. Zusätzlich würden sich die Anhebungen bis auf das Privatgrundstück ausdehnen.

In der Westbergstraße müssten zwei Eschen gefällt werden, die Stolperkanten verursachen würden. Das Pflaster werde dort etwa 50 Zentimeter hochgedrückt. „Aufgrund der Wurzelverwerfungen und der geringen Restgehwegbreite ist kein Durchgang mehr möglich und auch der Hauskanal sowie das Mauerwerk werden durch die Wurzeln beschädigt“, so Jaqueline Riedel.

Nach Erneuerung der Gehwege sollen neue Baumbeete angelegt und entsprechende Ersatzpflanzungen (Esche für Esche und Platane für Platane) vorgenommen werden. Dabei sei das Amt für Straßen und Verkehr „bestrebt, die neuen Baumbeete kurzfristig zu erstellen, so dass gegebenenfalls noch in dieser Pflanzperiode nachgepflanzt werden kann“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen