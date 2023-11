Staugefahr: Hauptverkehrsstraße in Essen halbseitig gesperrt

Essen-Altenessen Die Stadtwerke Essen arbeiten auf der Gladbecker Straße. Dort staut sich der Verkehr im Alltag täglich. Jetzt wird auch noch eine Spur gesperrt.

Die Stadtwerke Essen arbeiten seit Donnerstag (23.11.) an einer Erdgas-Versorgungsleitung im Kreuzungsbereich der Gladbecker Straße/Krablerstraße in Altenessen. Jetzt muss ein T-Stück repariert werden, das die Erdgasleitung zwischen der Gladbecker Straße und der Krablerstraße verbindet. Da sich dieses Bauteil unter der rechten Fahrspur der Gladbecker Straße befindet, muss diese laut Stadtwerken für die Dauer der Reparaturarbeiten stadtauswärts gesperrt werden. Von der Gladbecker Straße können Autofahrer nicht in die Krablerstaße abbiegen. Das Einbiegen von der Krablerstraße in die Gladbecker Straße ist jedoch weiterhin möglich. Die Gladbecker Straße ist eine wichtige Verbindungsstraße zwischen dem Essener Zentrum und dem Norden der Stadt – entsprechend sind gerade zu Hauptverkehrszeiten Staus möglich.

Gladbecker Straße: Ruhrbahn verlegt Haltestellen

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV: Wegen Bauarbeiten kommt es auf der Buslinie 162 zu Einschränkungen – das kündigt die Ruhrbahn an. Die Busse der Linie 162 werden bis auf Weiteres umgeleitet zwischen den Haltestellen Feldmannhof und Altenessen Bahnhof, Steig 4. Die Haltestelle Krablerstraße ist aufgehoben. Dafür wurde auf der Gladbecker Straße in Höhe der Hausnummer 367 eine Ersatz-Haltestelle eingerichtet. Die Haltestelle Altenessen Bahnhof, Steig 7 wurde ersatzlos aufgehoben. Weitere Informationen sind auf www.ruhrbahn.de/essen zu finden.

