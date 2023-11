Weihnachtsmarkt 2023 in Essen-Steele: Preise, Infos, Events

Essen-Steele. Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele läuft seit dem 2. November. In unserer Übersicht bekommen Sie alle Infos zu dem Weihnachtsmarkt.

Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele hat als einer der ersten deutschlandweit eröffnet und bleibt offiziell am längsten geöffnet: Vom 2. November bis 30. Dezember ist er aufgebaut – der Weihnachtsmarkt in der Essener City folgt am 17. November.

Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele findet seit dem 2. November in der Steeler Innenstadt statt

Geplant sind Comedy-Events , Musik-Auftritte und Kindertheater-Aufführungen

, und In diesem Jahr gibt es zum zweiten Mal ein Eisenbahndorf mit 37-Tonnen-Lok auf dem Grendplatz

Seit dem 2. November läuft der Steeler Weihnachtsmarkt auf dem Kaiser-Otto-Platz und dem Grendplatz. Die Highlights in diesem Jahr: Das neu auf die Beine gestellte Comedy-Programm, die Schlagerbühne, das Eisenbahndorf und die Landung des Nikolaus mit dem Helikopter. Bei uns finden Sie alle wichtigen Infos zu dem Event.

Wann hat der Steeler Weihnachtsmarkt 2023 begonnen?

Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele hat seit Donnerstag, den 2. November 2023 um 11 Uhr geöffnet – auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen war bei der Eröffnungsfeier vor Ort.

Geöffnet bleibt der Weihnachtsmarkt bis einschließlich Samstag, den 30. Dezember.

Steeler Weihnachtsmarkt 2023: Was sind die Öffnungszeiten?

Montag bis Freitag: 11 bis 20 Uhr

Samstag und Sonntag: 13 bis 20 Uhr

Die Glühweinhütte Almstube hat von Donnerstag bis Sonntag bis 22 Uhr geöffnet

Steeler Weihnachtsmarkt 2023: Wie viele Hütten gibt es?

Es gibt rund 100 Aufbauten – also Hütten, in denen Essen und Getränke verkauft werden, Hütten, an denen Deko-Artikel und Waren angeboten werden sowie Kinderfahrgeschäfte.

– also Hütten, in denen Essen und Getränke verkauft werden, Hütten, an denen Deko-Artikel und Waren angeboten werden sowie Kinderfahrgeschäfte. Außerdem gibt es acht sogenannte Wechselhütten: Das sind Hütten, bei denen der Anbieter alle paar Tage wechselt.

Es gibt drei begehbare Gastro-Hütten: Die Almstube, das Glühweineck und den Lokschuppen im Eisenbahndorf.

Wie viel kostet ein Glühwein auf dem Steeler Weihnachtsmarkt 2023?

Ein Glühwein auf dem Steeler Weihnachtsmarkt kostet 3,50 Euro. Der Preis hat sich laut Ralph Leurs vom Initiativkreis City Steele im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. „Wir wollten den Preis gerne so lassen“, sagt er.

Eine Bratwurst auf dem Steeler Weihnachtsmarkt kostet 4 Euro.

auf dem Steeler Weihnachtsmarkt kostet . Lesen Sie hier: Was Essen und Getränke auf dem Steeler Weihnachtsmarkt 2023 kosten

Welche Stars treten auf der Schlagerbühne auf dem Steeler Weihnachtsmarkt 2023 auf?

Auf der Hauptbühne auf dem Kaiser-Otto-Platz gibt es fast täglich Programm (nur montags ist Ruhetag). Das Bühnenprogramm ist kostenlos. Es sind auch bekannte Künstler auf der Bühne zu sehen, darunter Anna-Maria Zimmermann , Sonia Liebing und Olaf Henning .

auf dem Kaiser-Otto-Platz gibt es fast täglich Programm (nur montags ist Ruhetag). Das Bühnenprogramm ist kostenlos. Es sind auch bekannte Künstler auf der Bühne zu sehen, darunter , und . Am Eröffnungsdonnerstag sind Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack auf der Bühne aufgetreten.

und auf der Bühne aufgetreten. Lesen Sie hier:Mega-Andrang: Mross und Woitschak auf Steeler Weihnachtsmarkt

Neu in 2023: Comedy-Programm auf dem Steeler Weihnachtsmarkt 2023

Bereits im vergangenen Jahr gab es auf dem Steeler Weihnachtsmarkt eine Party am Freitag- und Samstagabend in der Glühweinhütte Almstube.

Dieses Jahr gibt es erstmalig auch ein Comedy-Programm auf dem Steeler Weihnachtsmarkt: Jeden Donnerstag um 20.15 Uhr findet eine Comedyshow in der Almstube, die rund 200 Menschen fasst, statt.

auf dem Steeler Weihnachtsmarkt: findet eine Comedyshow in der Almstube, die rund 200 Menschen fasst, statt. Mit Frühbucherrabatt kosten die Eintrittskarten 17,50 Euro (Tickets unter: www.almrausch.ruhr, im Steeler Live-Büro auf dem Kaiser-Otto-Platz oder beim Modegeschäft Leon Finger am Kaiser-Otto-Platz).

(Tickets unter: www.almrausch.ruhr, im Steeler Live-Büro auf dem Kaiser-Otto-Platz oder beim Modegeschäft Leon Finger am Kaiser-Otto-Platz). Dabei treten unter anderem die Comedians Holger Müller (Künstlername „Ausbilder Schmidt“) und Ingo Oschmann auf.

Zum zweiten Mal: Eisenbahndorf auf dem Steeler Weihnachtsmarkt 2023

Nach dem „Super-Erfolg“ im vergangenen Jahr ist zum zweiten Mal auf dem Grendplatz in Essen-Steele ein Eisenbahndorf aufgebaut. Nachgebaute Eisenbahnschilder weisen im Eingangsbereich in der Hansastraße auf das

In diesem Jahr ist die zehn Meter lange Dampflok „Elna“aus dem Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen ausgeliehen worden. Außerdem steht ein alter Personenwagen auf dem Grendplatz, in dem rund 50 Plätze für Besucher zur Verfügung stehen. Um die Loks herum gibt es acht Hütten mit Modellbahnanlagen – davon sind einige Modelleisenbahnen schon fertig und einige werden „an Ort und Stelle gebaut“. Im Eisenbahndorf wird donnerstag- und samstagnachmittags für Kinder das Bildtheater „Jimmy Knopp und der Weihnachtsmann“ kostenlos aufgeführt. hin. „Wir haben aus ganz Deutschland Zuschriften bekommen“, erzählt Ralph Leurs von den Reaktionen auf das erste Eisenbahndorf im vergangenen Jahr.

Seit dem 27. Oktober steht die Dampflok „Elna“ aus dem Eisenbahnmuseum in Bochum auf dem Grendplatz in Essen-Steele. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Nikolaus landet mit dem Helikopter in Essen-Steele

Der 6. Dezember wird in Steele in diesem Jahr wieder spektakulär: Der Nikolaus landet um 15 Uhr auf dem Gelände des Steeler Freibades (Westfalenstraße 210a). Dort wird er von 2000 bis 3000 Kindern in Empfang genommen.

landet um auf dem Gelände des Steeler Freibades (Westfalenstraße 210a). Dort wird er von 2000 bis 3000 Kindern in Empfang genommen. Er steigt um in eine Pferdekutsche und es findet ein Nikolausumzug bis zur Hauptbühne des Steeler Weihnachtsmarkts auf dem Kaiser-Otto-Platz statt. Auf der Bühne haben Kinder die Möglichkeit, Gedichte oder Lieder vorzutragen. Im Gegenzug werden sie vom Nikolaus beschenkt.

Weitere Highlights auf dem Steeler Weihnachtsmarkt

Auf dem Kaiser-Otto-Platz steht eine 15 Meter hohe, drehbare Tanne : Wer zwei Euro in eine Büchse wirft, kann zuschauen, wie der Baum sich fünf Minuten lang dreht. Das gesammelte Geld wird an die Aktion Lichtblicke gespendet, die sich für Kinder in Not in NRW einsetzt.

: Wer zwei Euro in eine Büchse wirft, kann zuschauen, wie der Baum sich fünf Minuten lang dreht. Das gesammelte Geld wird an die gespendet, die sich für Kinder in Not in NRW einsetzt. Außerdem gibt es auf dem Steeler Weihnachtsmarkt 2023 wieder den „Dauerbrenner“ Spiralkartoffeln sowie einen Stand, an dem man Fotos einschweißen lassen kann.

Leon Finger und Ralph Leurs vom Initiativkreis City Steele e.V. stehen mit Plakaten zum Weihnachtsmarkt auf dem Kaiser-Otto-Platz in Essen-Steele. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

