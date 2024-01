Sternsinger in Essen: Übersicht der Termine 2024

Essen Die Sternsinger laufen durch die Essener Stadtteile und verteilen den Segen. Das Motto: „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“.

Die als heilige drei Könige verkleideten Sternsinger sind ab Donnerstag, 4. Januar, in Essen unterwegs. Das Motto lautet in diesem Jahr „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Die teilnehmenden Kinder verteilen den Segensspruch und sammeln Spenden für benachteiligte Kinder auf der ganzen Welt. Die Organisation der Sternsingeraktion übernehmen die Jugendlichen in den Gemeinden vor Ort. Daher gibt es je nach Stadtteil Unterschiede. Hier eine Übersicht der Termine ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Sternsinger in Essen-Stoppenberg und Frillendorf

In Stoppenberg und Frillendorf besuchen die Sternsinger der Gemeinde St. Nikolaus vom 4. bis 6. Januar all diejenigen, die sich nach den Gottesdiensten in der Kirche Heilige Schutzengel angemeldet hatten. Darüber hinaus stehen die Sternsinger an den Tagen vor den Rewe-Märkten in Frillendorf und Stoppenberg sowie vor dem Edeka in Stoppenberg.

Sternsinger in Essen-Schonnebeck, Altenessen und Katernberg

Die Sternsinger der Gemeinde St. Elisabeth im Stadtteil Schonnebeck ziehen vom 4. bis 6. Januar von Haus zu Haus. Zusätzlich stehen sie am Donnerstag, 4. Januar, von 10 bis 12 Uhr auf dem Schonnebecker Markt sowie am Samstag, 6. Januar, von 10 bis 11 Uhr vor dem Aldi auf der Bonifaciusstraße.

In Altenessen laufen die Sternsinger in der Gemeinde Herz Mariä zwischen dem 5. und 7. Januar durch die Straßen. In der Gemeinde St. Johann Baptist sind die Sternsinger am 5. und 6. Januar jeweils von 15 bis 18 Uhr in der Gemeindekirche anzutreffen.

In Katernberg besuchen die Sternsinger der Gemeinde St. Joseph am 6. Januar ab 10 Uhr morgens bis nachmittags all diejenigen, die sich vorab angemeldet haben oder bereits im vergangenen Jahr besucht wurden. Zwischen 10 und 13 Uhr stehen sie an dem Tag zudem vor dem dm auf der Katernberger Straße.

Darüber hinaus sind die Sternsinger auch in vielen der Gottesdienste zu Gast, die am Wochenende, 6./7. Januar, in der Pfarrei Heilige Cosmas und Damian stattfinden: Am Freitag, 5. Januar, in der Messe um 18.30 Uhr in der Kirche St. Joseph, am Samstag, 6. Januar, in der Vorabendmesse um 17 Uhr in der Kirche Heilige Schutzengel sowie in den Sonntagsgottesdiensten am 7. Januar um 10 Uhr in der Kirche St. Elisabeth, um 11.30 Uhr in der Kirche St. Johann Baptist und um 11.30 Uhr in der Kirche St. Joseph.

Aktuelle Informationen rund um die Sternsingeraktion gibt es im Internet unter www.cosmas-damian.de.

Sternsinger in Essen-Kettwig und Mintard

Die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Peter und Laurentius sind in Kettwig und Mintard unterwegs: Zwischen Freitag, 5. Januar, und Sonntag, 7. Januar, sowie am 13. und 14. Januar sind die kleinen und großen Königinnen und Könige auf dem Weg, um den Haushalten den Segen für das neue Jahr zu bringen. Die genauen Termine, an welchen Tagen und Zeiten welche Ortsbereiche besucht werden, können Interessierte der Homepage www.st-peter-und-laurentius.de/sternsinger/ entnehmen. Des Weiteren liegen in den Kirchen an den Krippen Segensbriefe ab Samstag, 6. Januar, bereit.

Sternsinger in Essen-Borbeck

Am Freitag und Samstag, 5. und 6. Januar, sind die Königinnen und Könige der Pfarrei St. Dionysius im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Die Kinder sind auf dem Marktplatz und am Kirchenladen „mittendrin“ zu finden. „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ heißt das Leitwort der 66. Aktion Dreikönigssingen.

Sternsinger in Essen-Rüttenscheid

Ab sofort sind die Sternsinger der Gemeinde St. Andreas in Rüttenscheid unterwegs. Genauere Infos gibt es unter Tel. 0157 30947260. Das Gemeindeheim (Odastraße 16) ist während der Aktion die ganze Zeit besetzt, dort oder in der Kirche (Brigittastraße 49) kann man Spenden abgeben oder/und Sternsingerzettel und -aufkleber erhalten. Am Samstag, 6, Januar, sind die Sternsinger von 8 bis ca. 13 Uhr auf dem Rüttenscheider Markt.

Sternsinger in Essen-Heisingen

In der Gemeinde St. Georg in Heisingen werden ab Freitag, 5. Januar, etwa 20 Gruppen von Tür zu Tür laufen und um Spenden bitten. „Jede Spende, sei sie groß oder klein, macht einen Unterschied und trägt dazu bei, das Bewusstsein für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit zu stärken“, heißt es seitens der Organisatoren. Wer in Heisingen die Sternsinger verpasst hat, kann sie noch mal am Sonntag, 7. Januar, in der Georgskirche erleben. Im Gottesdienst (11 Uhr) singen alle Sternsinger noch mal gemeinsam ihr Lied und bringen den Segen aus.

