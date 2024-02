Verkehr Teil der Herkulesstraße in Essen mehrere Monate gesperrt

Essen Auf der Herkulesstraße im Ostviertel wird seit Dienstag gebaut. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Auf einer der Hauptverkehrsrouten im Essener Ostviertel gibt es seit Dienstag (6. Februar) eine neue Baustelle. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Herkulesstraße zwischen Steeler Straße und Silberstraße in Fahrtrichtung Engelbertstraße voll gesperrt. Damit ist ein Einbiegen von der Steeler Straße dort nicht mehr möglich. Zudem steht dem Verkehr auf der Steeler Straße an der Kreuzung Herkulesstraße nur eine Geradeausspur in Richtung Varnhorstkreisel zur Verfügung.

Die Umleitung führt über die Varnhorststraße, die Bernestraße auf die Engelbertstraße.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten der Stadtwerke Essen. Diese sollen laut Stadt voraussichtlich drei Monate dauern.

