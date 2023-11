Theaterpreis „Faust“: zwei Auszeichnungen gehen nach Essen

Essen Erfolg für die Theater und Philharmonie Essen: Gleich zwei Produktionen sind mit dem Deutschen Theaterpreis „Faust“ ausgezeichnet worden.

Zwei „Fäuste“ für die Theater und Philharmonie Essen: Bei der Verleihung des Deutschen Theaterpreises „Der Faust“ im Hamburger Thalia-Theater wurden am Samstagabend (25. November) gleich zwei Essener Produktionen ausgezeichnet. Regisseur David Hermann bekam die Auszeichnung für seine Inszenierung der 2023 am Aalto-Musiktheater uraufgeführten Oper „Dogville“ von Gordon Kampe. Regisseur Thomas Krupa und VR-Artist Tobias Bieseke wurden für ihren 2022 unter der Intendanz von Christian Tombeil am Schauspiel Essen entstandenen VR-Film „Die Wand (360 Grad)„ die renommierte Auszeichnung.

Hermanns „Dogville“-Oper lobt die Jury als „das Vexierbild einer Gesellschaft, hinter deren Fassade bürgerlichen Anstands sich zunehmend Abgründe auftun“. Die albtraumhafte Erzählung entfalte eine starke Sogwirkung und kulminiere „in einem großen effektvollen Finale“.

„Dogville“ ist noch unter der Leitung des vorherigen Aalto-Intendanten Hein Mulders auf den Opern-Spielplan gerückt. Nach der gefeierten Uraufführung im März 2023 steht die Produktion in dieser Spielzeit aber nicht mehr auf dem Programm.

Viel Spaß an der Erkundung dieses innovativen Formats

Über „Die Wand (360°)„ nach der gleichnamigen Vorlage von Marlen Haushofer sagt die Jury: „Der Produktion ist anzumerken, mit wie viel Spaß an der Erkundung dieses innovativen Formats sie entwickelt, wie detailreich sie erdacht und umgesetzt wurde. Regie, Schauspiel, Bühnenbild, Ausstattung und Soundscape verweben sich zu einem beeindruckenden Gesamterlebnis.“

Im Schauspiel Essen ist das von der Brost-Stiftung geförderte VR-Projekt „Die Wand“ ab dem 7. Dezember wieder zu sehen. Allerdings werden die Brillen nicht mehr ausgeliehen. Der Film wird nun in der neuen Spielstätte Ada im Grillo-Theater gezeigt. So erlebt den VR-Film jeder für sich und doch zusammen.

Karten (11 Euro) unter Tel. 81 22-200, per Mail unter tickets@theater-essen.de oder auf der Website www.theater-essen.de/schauspiel

