Großeinsatz an der Westfalenstraße in Essen-Steele im Dezember 2023: Dort hatte es eine massive Explosion in einem Wohnhaus gegeben.

Detonation Tödliche Gas-Explosion in Steele: Ermittlungen abgeschlossen

Essen Die Ermittlungen nach der Explosion eines Wohnhauses in Essen-Steele sind abgeschlossen. Das melden Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Details.

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Essen-Steele ist im Dezember ein 68-jähriger Mann gestorben, mehrere Menschen wurden zudem verletzt. Nun haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen.

Wie es in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag (30.1.) zur Brandursache heißt, war es zu der Verpuffung durch das Ausströmen von Gas aus einer Gasflasche im Badezimmer der Erdgeschoss-Wohnung gekommen, in der der 68-Jährige lebte. Der leblose Körper des Mannes war erst 36 Stunden nach der Explosion gefunden worden.

Polizei Essen: „Ein technischer Defekt an der Gasflasche ist auszuschließen“

„Das Gas hatte sich durch eine nicht zu ermittelnde Zündquelle entzündet. Ein technischer Defekt an der Gasflasche ist auszuschließen“, melden Polizei und Staatsanwaltschaft nun. Es sei von einem unsachgemäßen Gebrauch der Gasflasche durch den Verstorbenen selbst auszugehen. Zu diesem Schluss seien die Ermittler nach umfangreichen Ermittlungen gekommen. In deren Zuge seien Spuren gesichert und ausgewertet worden, ein Gutachter hinzugezogen und Zeugen vernommen worden.

Über eine mögliche Gasexplosion hatte auch unsere Redaktion kurz nach dem Vorfall berichtet. Nach Informationen unserer Zeitung hatte der 68-Jährige Propangas-Flaschen in einem Verschlag hinter dem Haus gelagert. Nach der Explosion fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr Kohlebriketts auf der Straße, die darauf hindeuteten, dass ein Ofen betrieben wurde. Das Haus an der Westfalenstraße ist nicht an das Gasnetz der Stadtwerke angeschlossen.

Das Alter des Hauses, in dem die Explosion stattfand, wird auf 100 bis 120 Jahre geschätzt. Gegen 22.15 Uhr war es am Samstagabend (9.12.) zu der Detonation gekommen, deren Folgen ein Feuerwehrsprecher noch in der Nacht wie folgt beschrieb: „Dies ist einer der aufwendigsten und dynamischsten Einsätze der vergangenen beiden Jahre – und für die Einsatzkräfte eine Ausnahmesituation.“ Eine 22-jährige Bewohnerin war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fenster des Obergeschosses gesprungen, um sich zu retten, dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu.

Der gesamte Einsatz war erst Stunden später beendet. Gegen 15 Uhr am darauffolgenden Sonntag, waren die letzten Glutnester aus.

