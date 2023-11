Ein neuer Aldi-Markt in Essen-Rellinghausen steht kurz vor der Eröffnung.

Einkaufen Umgebauter Aldi-Markt eröffnet in Essen-Rellinghausen

Essen-Rellinghausen. Nach den ursprünglichen Plänen sollte der neue Aldi-Markt in Essen-Rellinghausen bereits 2022 fertig sein. Jetzt gehen die Arbeiten zu Ende.

Der neue Aldi-Markt an der Eisenbahnstraße 20 in Essen-Rellinghausen eröffnet am Freitag, 1. Dezember, um 7 Uhr.

Kundinnen und Kunden erwartet nach Angaben des Unternehmens eine moderne Filiale mit einem größeren Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren. Der neue Markt in Rellinghausen wurde im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes nach dem aktuellen Filialkonzept gestaltet.

Die Modernisierungsmaßnahmen seien im Bestandsgebäude aus dem Jahr 2006 nicht umsetzbar gewesen. Deshalb habe man entschlossen, den alten Markt abzureißen und am gleichen Standort neu zu bauen. Der Baubeginn auf dem Gelände unterhalb der Frankenstraße in der Nähe der Rellinghauser Brücke war eigentlich schon für den Herbst 2021 geplant gewesen, die Neueröffnung für 2022. Laut Aldi hatten sich die Arbeiten aufgrund der komplexen Projektplanung aber verzögert.

Die Arbeiten am Essener Aldi-Markt werden jetzt abgeschlossen

„Der Fokus der neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre. Die Verkaufsfläche von rund 1200 Quadratmetern, bisher waren es rund 800 Quadratmeter, bietet mehr Platz und breitere Gänge sowie ein vergrößertes Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren für unsere Kundinnen und Kunden“, sagt Claus Martin, Leiter Immobilien und Expansion bei der für Essen zuständigen Aldi- Regionalgesellschaft Datteln.

Die vergrößerte Backwarenauslage sei mit einem dahinter gelegenen Backraum versehen, so dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Regale von der Rückseite befüllen könnten. Zwei Pfandautomaten in der Nähe des Eingangsbereichs böten den Vorteil, dass man das Pfandgut direkt zu Beginn des Einkaufs abgeben könne.

Nach Unternehmensangaben führt ein Aldi-Markt im Durchschnitt mehr als 1800 Produkte aus 18 Warengruppen. Dazu kämen bis zu dreimal wöchentlich wechselnde Aktionsartikel, darunter Produkte aus den Bereichen Textilien und Schuhe, Elektronik, Haushalt, Heimwerkerbedarf oder Garten.

Das Gebäude kommt ohne fossile Brennstoffe aus

Die neue Filiale, unmittelbar am Grugaradweg und direkt neben dem Konkurrenten Lidl gelegen, werde mit einem modernen Licht- und Farbkonzept ausgestattet und sei energetisch auf dem neuesten Stand. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Marktdach produziere den benötigten Strom für den Markt. Eine Wärmerückgewinnungsanlage könne den Marktraum im Zuge einer sogenannten Betonkernaktivierung beheizen. Daher komme das Gebäude ohne fossile Brennstoffe aus.

Für die Kunden sollen über 65 Pkw-Stellplätze zur Verfügung stehen. Extrabreite Parkplätze für Menschen mit einer körperlichen Behinderung sowie Eltern-Kind-Stellflächen sollen das Ein- und Aussteigen erleichtern. Fahrradstellplätzen befänden sich in direkter Nähe zum Markt. Aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Filiale gut zu erreichen: Die Haltestelle „Rathaus Rellinghausen“ ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Besondere Aktionen sind am Eröffnungstag geplant

Am Eröffnungstag erwarte die Kundinnen und Kunden ein Gewinnspiel: Die ersten 100 Besucherinnen und Besucher bekämen jeweils ein Rubbellos. Als Hauptgewinn winke ein Aldi-Einkaufsgutschein über 500 Euro. Auch für Verpflegung werde zur Eröffnung mit Waffeln, Bratwurst und einer Kaffeeverkostung gesorgt sein.

