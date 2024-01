Unfall in Essen-Werden: Die Ruhrtalstraße ist wieder frei

Essen. Nach einem Verkehrsunfall in Werden waren Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Auto hat sich auf die Seite gelegt, zwei weitere wurden demoliert.

Nach einem Verkehrsunfall in Essen-Werden hat die Polizei die Ruhrtalstraße in beiden Richtungen um kurz vor 12 Uhr am Montagmittag gesperrt. Vermutlich handelte es sich um einen Alleinunfall in Höhe der Von-Schirp-Straße.

Ein Auto hat sich nach einer Kollision mit wohl zwei geparkten Wagen auf die Seite gelegt. Der 82 Jahre alte Fahrer hing hilflos in seinem Gurt und musste nach notärztlicher Begutachtung befreit werden, sagte Feuerwehrsprecher Christian Schmücker. Der Senior wurde in ein Krankenhaus transportiert. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist genauso unklar wie die Ursache des Unfalls.

Um kurz nach 13 Uhr konnte die Ruhrtalstraße wieder freigegeben werden.

