Unfallflucht in Essen: Auto erfasst Radlerin und fährt davon

Essen. Nach einem Unfall in Karnap ermittelt die Polizei und hofft auf Zeugenhinweise. 62-Jährige wurde in eine Klinik transportiert.

Nach einer Unfallflucht mit einer verletzten Radfahrerin in Essen-Karnap ermittelt die Polizei und hofft auf Zeugenhinweise.

Wie die Behörde am Frait berichtete, wollte die 62-Jährige am Donnerstag gegen 10 Uhr bei Grün die Kreuzung Lohwiese/Karnaper Straße in Fahrtrichtung Arenbergstraße überqueren. Auf der Straße wurde ihr Hinterrad von einem Auto touchiert, so dass sie zu Boden stürzte. Der oder die Fahrer(in) verschwand über die Katernberger Straße in Richtung Altenessener Straße. Die Essenerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Zeugen soll es sich bei dem Unfallwagen um einen roten Pkw gehandelt haben. Wer der Polizei Essen Hinweise geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 0201 829-0 melden.

