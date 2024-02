Unsere berührendsten Geschichten zum Wochenende aus Essen

Essen Klaus hat nach dem Tod seiner Frau wieder zurück ins Leben gefunden, Essen hat gleich acht Restaurants, die zu den besten Deutschlands zählen.

Nach einem schweren Verlust zurück ins Leben

Klaus war über 20 Jahre mit Valerie verheiratet, als sie starb. Er selbst war gerade erst in Rente, plante, mehr Zeit mit seiner Frau zu verbingen. Für ihn brach eine Welt zusammen. Er selbst sagt: „Man kommt nie darüber hinweg.“ Klaus teilt seine Geschichte mit uns, weil er damals Hilfe fand. Heute kann Klaus wieder lachen.

Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Eine Trauergruppe für Männer half ihm damals ins Leben zurück. Diese Trauergruppe startet nun Ende Februar in Essen in die dritte Runde. Für alle, die einen lieben Menschen verloren haben und gemeinsam dem Schmerz begegnen möchten.

Ein Jugendtraum wird wahr

Foto: Christof Koepsel / FUNKE Foto Services Foto: Christof Koepsel / FUNKE Foto Services

Er ist ein Essener Jung, der im Südviertel aufwuchs. Philip Sauerbier sagt: „Ich glaube, schon am zweiten Lebenstag haben mich meine Eltern in dieses Haus mitgenommen.” Damit meint der heute 36-Jährige das Traditionsgasthaus Knappmann in der Ringstraße, das er nun übernommen hat. Mit 15 Jahren jobbte er hier bereits, jetzt ist er der neue Besitzer und hat viele Pläne.

Eine Essenerin, die sich um die Menschen kümmert

Foto: Ulrich von Born/ Funke Foto Services Foto: Ulrich von Born / FUNKE Foto Services

Das ist Anneliese Rauhut, sie ist in Essen-Stoppenberg aufgewachsen. Sie engagierte sich immer für die Menschen, die es nicht so gut getroffen haben – und das macht sie auch heute noch. Eigentlich ist sie Ärztin im Ruhestand, aber sie betreut immer noch zweimal in der Woche Zugewanderte und Asylsuchende, die nicht krankenversichert sind.

Dieser Essener war bei einem der schwersten Grubenunglücke in Essen dabei

Foto: Dirk A. Friedrich / Funke Foto Services Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Stefan Danker ist heute 100 Jahre alt. Als junger Mann wurde er aus der Ukraine nach Deutschland verschleppt, um im Bergbau zu arbeiten. Er lernte seine Frau im Krankenhaus kennen – ein Kohlewagen war ihm über den Fuß gerollt. In Deutschland wollte er dennoch nicht bleiben. Australien sollte es sein. Doch seine Frau Johanna wollte nicht und schmiss die Unterlagen einfach in den Ofen. Sie blieben und so kam es, dass Stefan Danker eines der schwersten Grubenunglücke in der Geschichte Essens miterlebte.

Dirk A. Friedrich / Funke Foto Services Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Im Oktober 1969 kam es in einem Abbaubetrieb des Flözes Röttgersbank zu einem „Streb- und Streckenbruch“ auf einer Länge von 47 Metern. Neun Kumpel der 18 Mann starken Frühschicht waren in rund 650 Metern Tiefe eingeschlossen. Stefan Danker gehörte damals zum Rettungsteam.

Eine Schule komplett aus Holz

Im Stadtteil Rüttenscheid entsteht Essens erstes Schulgebäude, das komplett aus Holz errichtet wird. Bereits im Jui soll das Gebäude an der Rosastraße fertig sein.

So soll das Gebäude aussehen, wenn es fertig:

Foto: Lemke, Michael / WAZ Foto: THIRD / sehw architektur GmbH / Unbekannt

So sieht es aktuell aus:

Foto: Martin Spletter Foto: Martin Spletter

In Essen gibt es acht der besten Restaurants in Deutschland

Das renommierte Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ hat die Liste mit den 500 besten Restaurants in Deutschland aktualisiert. Das Ranking 2024 führt in der Besten-Liste acht Essener Spitzen-Restaurants auf.

Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Mit dabei ist zum Beispiel „Schote“. Der Feinschmecker urteilt so:

Im Doppel-Restaurant „Schote“ und „Müllers auf der Rü“ kombiniert der bekannte Fernsehkoch „Fine Dining“ mit ruhrgebietstypischen Klassikern wie Currywurst-Pommes-Mayo. Für das eine wie das andere setzt der Sternekoch frische und qualitativ hochwertige Zutaten ein. „Harte Kontraste oder gar avantgardistische Provokationen sind Müllers Sache nicht. Seine Speisen sollen die Seele streicheln, Soulfood eben“, urteilen die Feinschmecker-Tester und ziehen das „Entspanntes Genusserlebnis auf hohem Niveau“.

Essen für Essener - entdecken Sie Ihre Stadt neu

Wenn Sie noch keine Idee fürs Wochenende haben, wir haben sieben besondere Touren zusammengestellt, die nicht nur für Touristen spannend sind.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!

