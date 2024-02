Urbanatix: Wie es für die Streetart-Show in Essen weitergeht

Essen Gute Nachricht für Essener Urbanatix-Fans: Das Gastspiel in der Grugahalle war so erfolgreich, dass es in diesem Winter eine Fortsetzung gibt.

„Urbanatix: Essence“ stand in dieser Woche auf dem Programm im Schauspielhaus Bochum. Die Produktion gilt als kleiner, konzentrierter Ableger der großen Streetart-Show, die viele Jahre in der Bochumer Jahrhunderthalle zu Hause war und Ende 2023 erstmals mit großem Erfolg in der Essener Grugahalle über die Bühne gegangen ist.

Kaum waren die letzten Bühnenteile abgebaut und die Erfolgsmarke von 21.000 Zuschauern vermeldet, wurde hinter den Kulissen auch schon darüber nachgedacht, wie es mit der gefeierten Artistik-Show weitergeht. Die Essener Fans des actionreichen Formats können sich freuen: Auch 2024 soll die Grugahalle wieder Spielort sein. Das haben die Urbanatix-Macher bestätigt. Der genaue Termin wird noch festgelegt.

Mehr zum Thema

Regisseur und „Urbanatix“-Begründer Christian Eggert zeigt sich begeistert von der Grugahallen-Kulisse. In zehn Vorstellungen an sechs Tagen sorgten die jungen Akteure für ein begeistertes Familienpublikum und Standing Ovations. An manchen Tagen habe man vor 3000 Menschen gespielt. „Das war großartig!“ In Essen konnten zudem neue Bühnenformate ausprobiert werden, die große Halle bot Platz für gleich zwei mit einem Steg verbundene Bühnen, auch für Luftakrobatik war unter dem hohen Hallendach Platz.

Partystimmung in der Grugahalle: Beim Showformat Urbanatix waren wieder Tänzerinnen und Tänzer aus dem gesamten Ruhrgebiet beteiligt. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Gleichwohl will Eggert auch die kleinere Form weiterentwickeln. Mit „Urbanatix: Essence“ geht dieser Tage eine eigene Tour-Produktion an den Start und begibt sich auf das Terrain des Neuen Zirkus. Das zehnköpfige Ensemble aus Multitalenten der Street- und Artistik-Szene sowie Musik und Schauspiel ist kleiner als die übliche „Urbanatix“-Besetzung. Der Abend setzt sich nicht aus eher lose miteinander verbundenen Nummern zusammen, sondern erzählt eine stringente Geschichte über die essenziellen Fragen des Lebens.

Auftritte von „Urbanatix: Essence“ gibt es unter anderem bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen (9. bis 11. Mai) und in den Flottmann-Hallen Herne (7./8. Juni). Der Vorverkauf soll in Kürze starten. Mehr Infos: www.urbanatix.de/essence/

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen