Verfolgungsfahrt von Bottrop nach Essen endet mit Crash

Bottrop/Essen Einer Polizeistreife kam in der Nacht zu Freitag ein Auto verdächtig vor. Beim Versuch, den Wagen zu stoppen, raste der Fahrer plötzlich davon.

Eine Verfolgungsfahrt von Bottrop nach Essen endete in der Nacht zu Freitag mit

Verfolgungsfahrt in Essen endete mit heftigem Crash reichlich Blechschaden

. Auch ein Notarzt war nötig.

Am Boyer Markt in Bottrop war einer Polizei-Streife in der Nacht gegen 1.20 Uhr ein BMW der 3er-Baureihe aufgefallen, weil er zwei unterschiedliche Kennzeichen am Fahrzeug hatte, berichtete am Morgen die Polizei in Recklinghausen auf Anfrage. Als die Polizisten den BMW anhalten wollte, gab dessen Fahrer plötzlich Gas.

Verfolgungsfahrt von Bottrop nach Essen: Mit Vollgas über die B224

Über die B224 raste der BMW in Richtung Essen und dem Bottroper Streifenwagen davon. Die Leitstelle alarmierte die Essener Polizei, die den Wagen Minuten später entdeckte und mit mehreren Fahrzeugen die Verfolgung auf Essener Stadtgebiet aufnahm.

Ein erster Versuch, den BMW durch eine Sperre zu stoppen, sei misslungen, teilte die Polizei mit. Dann wurde ein Mercedes Vito-Streifenwagen im Bereich der Haltestelle Bockmühle quer gestellt, um dem BMW die Weiterfahrt zu versperren. Doch dessen Fahrer lenkte den Wagen auf den Bürgersteig, rammte ein Verkehrsschild und schließlich den Polizei-Mercedes. Der BMW steckte fest, die Flucht war beendet.

Nummernschilder am Fluchtwagen waren gestohlen

Warum der Fahrer Gas gab muss die Polizei noch ermitteln, hieß es am frühen Morgen. Die Nummernschilder am Fahrzeug seien den ersten Erkenntnissen nach gestohlen gewesen. Zum Fahrer, einem 37-Jährigem, hatte die Polizei am frühen Morgen noch keine weiteren Informationen. Die Ermittlungen laufen.

Der Fahrer des BMW sei bei dem Aufprall mit dem Streifenwagen am Kopf verletzt worden, berichtete die Polizei. Deshalb wurde auch ein Notarzt angefordert worden.

Die Verfolgungsfahrt dauerte nach Auskunft der Polizei Recklinghausen insgesamt etwa 20 Minuten. Zum Sachschaden gab es am Morgen noch keine Angaben.

(dae)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen