Versuchte Messerattacke am Limbecker Platz: Mann in Haft

Nach einer versuchten Messerattacke am Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt sitzt ein 28-Jähriger in Untersuchungshaft.

Essen. Ein 28-Jähriger pöbelte Besucher an. Ein Security-Mitarbeiter wollte ihn aus dem Einkaufszentrum führen, da griff der Mann an.

Ein 28-Jähriger mit einem Messer ist am Essener Einkaufszentrum Limbecker Platz auf einen Sicherheitsmitarbeiter losgegangen. Der Angreifer konnte überwältigt werden. Nun sitzt er in Untersuchungshaft, berichtete die Polizei am Montag.

Der Beschuldigte hatte am Freitagmorgen in der Shopping-Mall herumgeschrien und Besucher belästigt. Der 29 Jahre alte Security-Mann verwies den Syrer des Hauses. Auf dem Weg zum Ausgang bedrohte ihn der Syrer mit dem Tod, zog ein Messer und stach in seine Richtung, so die Polizei.

Der Sicherheitsmann konnte dem Angriff ausweichen, sein Gegenüber überwältigen und schließlich entwaffnen. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen gelang es, den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Einsatzkräfte nahmen den 28-Jährigen vorläufig fest. Aufgrund eines möglichen Alkohol- und Drogenkonsums wurden ihm auf der Polizeiwache Blutproben entnommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde der polizeibekannte Mann einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

