Drei Unbekannte haben in Essen-Altendorf einen Obdachlosen durch brutale Gewalt schwerst verletzt.

Mordkommission Versuchter Mord: Trio schlägt Obdachlosen in Essen zusammen

Essen. Mit Schlägen und Tritten haben drei Unbekannte einen 61-Jährigen in Altendorf schwerst verletzt. Der Mann liegt auf einer Intensivstation.

Drei so brutale wie feige Schläger sind in Essen-Altendorf auf einen Obdachlosen losgegangen. Mit Tritten und Schlägen haben sie den 61-Jährigen massiv verletzt. Sie ließen ihr blutendes Opfer liegen und flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes, fahndet nach den Gewalttätern und hofft auf Zeugen.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, wurde der wohnungslose Mann, der auf dem Gelände eines Supermarktes in der Nähe der Bockmühle übernachtete, Samstagnacht gegen 4 Uhr wach, als die drei Unbekannteb um ihn herumstanden. Unvermittelt trat und schlug das Trio auf den 61-Jährigen ein. Er wurde mehrfach an Kopf und Körper getroffen. Dass der Mann schwerste Verletzungen erlitt, kümmerte die Angreifer offensichtlich nicht. Sie ließen ihn achtlos liegen und machten sich aus dem Staub.

Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht

Erst ein Freund des Mannes, der vier Tage später nach dem Obdachlosen sah, erkannte den Ernst der Lage und verständigte umgehend den Rettungsdienst. Der Wohnungslose wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich aktuell in intensivmedizinischer Behandlung. Lebensgefahr besteht aber nicht, sagte Polizeisprecher Hendrik Heyer. Die Mitarbeiter des Krankenhauses verständigten die Polizei.

Die drei unbekannten Schläger sollen zwischen 17 und 28 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Zwei von ihnen seien blond. Der Dritte habe eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Jogginghose getragen, er habe mit arabischem Akzent gesprochen, so die Polizei..

Wer an der Altendorfer Straße Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

