Das Programm „ChatGPT“ gilt als Durchbruch in der Künstlichen Intelligenz. Es ist deswegen auch Thema in der Volkshochschule Essen.

Semesterprogramm VHS Essen fragt: Was macht Künstliche Intelligenz mit uns?

Essen Die VHS Essen hat ihr neues Semesterprogramm veröffentlicht. Weil das Thema Künstliche Intelligenz viele bewegt, ist KI einer der Schwerpunkte.

Wie gehe ich mit rechten Stammtischparolen um, wenn sie mir begegnen? Wie kann ich Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, und wie wird sie unseren Alltag verändern? Wie komme ich seelisch mit den bedrohlichen Nachrichten klar, die uns zum Thema Klimawandel erreichen?

Antworten auf drängende Fragen gibt das neue Semesterprogramm der Volkshochschule Essen (VHS), das ab sofort überall ausliegt. Das Frühjahrssemester beginnt Mitte Februar, und Anmeldungen zu Kursen, Seminaren, Workshops und Exkursionen sind ab sofort möglich - entweder per Anmeldekarte, die dem gedruckten Programm beiliegt, oder online unter www.vhs-essen.de.

VHS Essen: Neues Kursprogramm mit mehr als 1000 Angeboten

Mehr als 1000 Angebote umfasst das Semesterprogramm aus den Bereichen Sprachen, Politik/Gesellschaft, Gesundheit/Medizin, Kunst und Kultur oder Wirtschaft und Beruf. Das Motto des Programms lautet in diesem Semester „Vielfalt“.

„,Vielfalt‘ ist für uns kein beliebiger Begriff, sondern gelebte Wirklichkeit“, sagt der scheidende VHS-Direktor Michael Imberg. Er ist Anfang des Jahres 65 Jahre alt geworden und scheidet im Frühjahr offiziell aus; die Suche nach einem Nachfolger läuft. Imberg: „Eine VHS, die ihrem Anspruch gerecht werden will, muss sich an den vielfältigen Erwartungen der in ihrer Stadt lebenden Menschen orientieren.“

Vereine suchen Antworten auf rechtliche Fragen zum Internet

Besonders das Thema „Künstliche Intelligenz“ bewege derzeit viele Menschen und sorge für eine große Nachfrage nach entsprechenden Bildungsangeboten: „Ein Online-Workshop, wie die Künstliche Intelligenz unseren Alltag verändern wird, ist bereits so gut wie ausgebucht“, berichtet VHS-Sprecher Nikolaos Georgakis. Der Vortrag findet am Dienstag, 5. März, statt. Ein Wochenseminar, das grundsätzlich das Thema „Künstliche Intelligenz“ beleuchtet, gibt es ab 13. Februar; dieser Kurs kann als Bildungsurlaub gegenüber dem Arbeitgeber geltend gemacht werden.

Etwa 40.000 Menschen nutzen in einem Semester das Angebot der VHS; damit ist die Zahl der Nutzer und Nutzerinnen wieder auf einem Niveau, das der Zeit vor Corona entspricht.

Teilnehmenden-Zahlen sind wieder auf Vor-Corona-Niveau

Doch nicht nur „Künstliche Intelligenz“ wirft Fragen bei den Bürgerinnen und Bürgern auf, auch die ganz normale Nutzung des Internets bewirkt weiter ein hohes Informationsbedürfnis: „Vor allem Vereine stellen Anfragen zu Nutzungsrechten von Bildern oder zum Umgang mit Persönlichkeitsrechten“, berichtet Imberg. Entsprechend gibt es ein Bildungsangebot dazu: „Rechtssicher im Internet“ heißt der Vortrag am Mittwoch, 24. April, in dem es unter anderem um Datenschutz, Rechte und inhaltliche Grenzen geht.

Darüber hinaus bietet die VHS auch im Frühjahr die gesamte Palette an Sprach- und Handwerkskursen, Vorträgen und Ausflügen an. Das Thema „Selbstfürsorge“ wird unterdessen immer wichtiger; neben Klassikern wie Autogenem Training oder Yoga gibt es Anleitungen, die eigene Wahrnehmung für die eigenen Bedürfnisse zu schärfen, einen Schnupper-Workshop zum Thema Selbstwirksamkeit und Achtsamkeit gegen Stress.

Neu im Angebot ist ein Schreibkurs für Mütter und Väter, die Lust haben, die eigene Geburtsgeschichte aufzuschreiben: „Schreiben für Eltern: Unsere (Geburts-)geschichte“ heißt das 15-teilige Seminar, das Mitte Februar startet und von der Essener Journalistin und Autorin Berit Hullmann geleitet wird.

Apropos Familie: Die VHS bietet Extra-Kurse und Seminare an, die sich an Kinder und Jugendliche richten, zum Beispiel Malen für Kinder, E-Gitarre für Einsteiger und Einsteigerinnen oder Zehn-Finger-Tastschreibe-Basics sind nur einige Angebote. Diese Kurse beinhalten einen 30%-Schülerrabatt und sind oftmals kostenlos. „Wir wollen auch die jüngeren Generationen mit unserem Programm erreichen und begeistern. Nicht nur unsere Angebote sind vielfältig, sondern auch unsere Zielgruppe.“ sagt Michael Imberg.

>>> INFO: Buchung möglich online oder analog

Das neue Programmheft, das erstmals klimaneutral gedruckt sein soll, umfasst 156 Seiten und ist in der VHS und in mehr als 200 Orten in der Stadt ab sofort verfügbar – dazu zählen das Rathaus, Stadtteilbibliotheken, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Apotheken und Buchhandlungen.

Anmeldungen sind ab sofort per Anmeldekarte im Programmheft oder online unter www.vhs-essen.de möglich.

