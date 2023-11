Voting zeigt: Essener wollen keine der drei Handelshof-Ideen

Handelshof in Essen: Was folgt auf „Essen – Die Folkwangstadt“? Derzeit lässt die Stadt über drei Vorschläge abstimmen.

Essen Handelshof-Slogan: Die drei zur Abstimmung stehenden Schriftzug-Vorschläge kommen bei den Essenern nicht gut an. Das offenbart unser Probevoting.

Mit großem Aufwand sucht die Stadt Essen den neuen Schriftzug, der die Menschen am Tor zur Innenstadt künftig empfangen soll. Der Prozess befindet sich aktuell auf der Zielgraden. Überraschend hat die Stadtverwaltung am vergangenen Montag eine Online-Abstimmung gestartet, um den Nachfolger der „Folkwangstadt“ zu finden.

Wer an dem Voting teilnimmt, hat mehrere Auswahlmöglichkeiten. Neben „Essen – voller Energie“ und „Essen – Willkommen“ ist der bestehende Schriftzug „Die Folkwangstadt“ ebenfalls eine Option. Schaut man in die Kommentarspalten in den Sozialen Netzwerken oder lauscht man Gesprächen zum Thema, hört man heraus: Viele Essener können mit den professionell von einer Jury und einem Werbetexter erarbeiteten Ideen wenig anfangen.

Slogan auf dem Handelshof: Probeumfrage unserer Redaktion

Das zeigt auch eine nicht repräsentative Probeumfrage, die unsere Redaktion im Internet gestartet hat, um ein Stimmungsbild einzuholen. Wir haben darin die gleiche Frage gestellt und dieselben Auswahlmöglichkeiten aufgeführt, wie die Stadtverwaltung. Bisheriger Spitzenreiter unseres inoffiziellen Votings ist indes keiner der oben genannten Vorschläge. Die große Mehrheit möchte „keinen dieser Vorschläge“ – denn auch diese vierte Option gibt es.

Unsere Probeumfrage läuft an zwei unterschiedlichen Orten. In unserem Internet-Portal ist bisher (Stand: 23.11., 13 Uhr) 268 Mal abgestimmt worden. So verteilen sich die Stimmen:

„Essen – voller Energie“: 8 %

„Essen – Willkommen“: 18%

„Essen – Die Folkwangstadt“: 16 %

„Nichts davon“: 58 %

Außerdem haben wir die Nutzerinnen und Nutzer unseres Instagram-Kanals die gleiche Frage in einer Story gestellt, 569 haben mitgemacht (Stand: 23.11., 13 Uhr). Dort fällt die Probe-Umfrage wie folgt aus:

„Essen – voller Energie“: 5 %

„Essen – Willkommen“: 15 %

„Essen – Die Folkwangstadt“: 6 %

„Nichts davon“: 73 %

Handelshof in Essen: Was passiert, wenn keiner der drei Slogans eine Mehrheit findet?

Sollten die Essenerinnen und Essener bei der offiziellen Abstimmung der Stadtverwaltung (www.essen.de/SchriftzugHandelshof) ebenfalls so abstimmen wie in unserem Probe-Voting, dann gibt es keine Mehrheit für irgendeinen Spruch. Was passtiert im Fall der Fälle? Wird der Schriftzug dann abgebaut? Bleibt Essen dann „Die Folkwangstadt“? Oder passiert etwas ganz anderes? „Das obliegt dem Rat der Stadt Essen, der in der Ratssitzung Ende November die finale Entscheidung treffen wird“, teilt Stadtsprecherin Silke Lenz auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Es bleibt also spannend, was künftig auf dem Dach des historischen Handelshofs passiert.

