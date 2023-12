Freizeit Top-Wanderwege in Essen: Baldeneysteig, Ruhrtal und Co.

Essen. Essen ist reich an Natur und traumhaften Aussichten. Die lässt sich auch im Winter über die vielen Wanderwege genießen. Alle Infos im Überblick.

Baldeneysteig und Co.: In Essen gibt es viele herrliche Wanderwege für Profis und Familien.

Wandern in Essen: Mit dabei sind auch Geheimtipps in der Stadt

Welche Wanderrouten in der Auswahl dabei sind und was sie besonders macht, haben wir zusammengefasst

Auf Essens vielfältigen Wanderwegen kommen anspruchsvolle Wander-Fans ebenso wie Familien mit Kindern auf ihre Kosten – von spazieren bis kraxeln. Das sind die Lieblings-Wanderrouten unserer Lokalreporterinnen und -Reporter: Neben Baldeneysteig und Kettwiger Panoramasteig sind auch Geheimtipps dabei.

Wandern in Essen: Diese Wanderwege empfiehlt die Redaktion

Jetzt bekommt auch der Essener Norden seinen Wandersteig: Der Zollvereinsteig macht sich einen fast geschlossenen Grüngürtel zunutze. Das Zollverein-Gelände und der Nienhauser Busch, der größtenteils zu Gelsenkirchen gehört, sind die Anker der rund 26 Kilometer langen Tour, die sich an diesen Punkten leicht teilen lässt. Höhepunkt aus unserer Sicht ist die Schurenbachhalde, die einen grandiosen Rundblick bietet.

Jetzt bekommt auch der Essener Norden seinen Wandersteig: der Zollvereinsteig Foto: Unbekannt / Anda Sinn/ Funke Grafik

Baldeneysteig – über Essen hinaus bekannt

Unter Wanderern ist der 2017 eingeweihte Baldeneysteig längst ein Klassiker, der schon weit über die Essener Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Mit einer Gesamtstrecke von 26,7 Kilometern und rund 600 Höhenmetern gehört der Wanderweg zu den anspruchsvolleren Routen, ist streckenweise aber auch für Familien-Wanderungen geeignet. Die sehr empfehlenswerte

Baldeneysteig: Von Essen-Werden bis zur Korte Klippe Teilstrecke von Essen-Werden bis zur Korte Klippe stellen wir im Video vor

.

Der Baldeneysteig in Essen lässt sich je nach Zeit und Schwierigkeitsgrad individuell variieren. Foto: Unbekannt / Funke Grafik

Fachwerk, Pferde, idyllische Bachtäler. Mit der Eröffnung der zweiten Langstrecken-Route, des Kettwiger Panoramasteigs, Ende Mai 2020 ist Essen zum wohl überraschendsten Wanderrevier der Region avanciert. Mit einer Gesamtstrecke von 34,4 Kilometern und etwa 761 Höhenmetern schließt der Kettwiger Panoramasteig zwar an den Baldeneysteig an, steht aber als geschlossener Rundweg für sich und hat auch eine eigene Markierung. Wir empfehlen den waldreichen Abschnitt südlich der Ruhr.

Kettwiger Panoramasteig und Baldeneysteig lassen sich verknüpfen

Den Wanderwegen Kettwiger Panoramasteig und Baldeneysteig wurde bereits ein Buch gewidmet, das die zahlreichen Sehenswürdigkeiten rechts und links des Wegs aufgreift.

Wanderprofis können die Essener Routen Baldeneysteig und Kettwiger Panoramaweg beliebig miteinander verknüpfen. Foto: Unbekannt / Anda Sinn / Funke Grafik

Der Schellenberger Wald und Stadtwald gehören zu den beliebtesten Wanderrevieren in Essen. Dieser Familien-Rundweg durch die Essener Wälder erschließt die schönsten Waldstrecken und Aussichtspunkte auf den Baldeneysee. So führt die Wanderroute bereits zu Beginn an der Korte-Klippe vorbei.

Schellenberger Wald und Stadtwald gehören zu den beliebtesten Wanderrevieren in Essen. Dieser Rundweg erschließt sie. Foto: Unbekannt / Selina Sielaff/ Funke Grafik

Vier-Halden-Tour führt durch Essen, Bottrop und Gelsenkirchen

Eine ganz besondere Revierromantik verspricht die Vier-Halden-Tour durch Essen, Bottrop und Gelsenkirchen. Startpunkt der 6,1 Kilometer langen Strecke ist die Zeche Bonifacius in Essen-Kray. Mit knapp 300 Höhenmetern führt der Wanderweg über die Halden Rheinelbe, Zollverein und Schurenbach bis zum Tetraeder nach Bottrop und von dort zum Hauptbahnhof.

23 Kilometer und 220 Höhenmeter, vom uralten Borbecker Schlosspark bis zum renaturierten Güterbahnhof: Die ausgedehnte Rundwanderung im Großraum Borbeck führt durch ruhige Bachtäler und ausgedehnte Grünzüge, von denen einige erst in den letzten Jahrzehnten im Zuge der Renaturierung ehemaliger Industrieflächen entstanden sind.

Vom Schlosspark bis zum renaturierten Güterbahnhof: Der Großraum Borbeck bietet alles für eine lange Rundwanderung durch grüne Landschaften. Foto: Unbekannt / Selina Sielaff/ Funke Grafik

Wandern von Essen-Steele über Bochum-Dahlhausen

Das Ruhrtal bei Essen-Steele und die alte Agrarlandschaft zwischen Essen und Bochum sind als Naherholungsgebiete sicherlich kein Geheimtipp. Doch auch hier lässt es sich hervorragend wandern – rund um Essen-Steele auf den Spuren der Industrie. Der Rundweg Steele – Horst – Bochum-Dahlhausen – Eiberg – Freisenbruch – Steele ist etwa 12,7 Kilometer lang.

Die Rundwanderung um Steele folgt erst bekannten Wegen, erschließt dann die Agrarlandschaft zwischen Bochum und Essen und das grüne Freisenbruch. Foto: Unbekannt / Selina Sielaff / Funke Grafik

Der Kettwiger Panoramasteig und der Baldeneysteig lassen sich zu ganz verschiedenen schönen Touren kombinieren, zum Beispiel am höchsten Punkt der Stadt, im Essener Süden. Gewissermaßen auf das „Dach von Essen“ führt eine Tour von 17,6 Kilometern, 301 Metern Auf- und 425 Metern Abstieg. Die Wanderroute führt von einem der höchsten Punkte am Nordufer des Baldeneysees, über den höchsten Punkt der Stadt in Heidhausen und endet schließlich in Werden.

Zwischenziel und buchstäblich Höhepunkt auf dieser Tour: der höchste Punkt der Stadt Essen im Stadtteil Heidhausen. Foto: Unbekannt / Funke Grafik

