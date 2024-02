Warnstreik in Essen: Fahrgäste der Ruhrbahn müssen sich am Donnerstag (15. Februar) erneut auf massive Einschränkungen bei Bus und Straßenbahn einstellen (Archivbild).

Am 15. Februar 2024 ÖPNV-Streik am Donnerstag: Diese Busse fahren in Essen

Essen Am Donnerstag wird bei der Ruhrbahn wieder gestreikt. So reagiert das Nahverkehrsunternehmen in Essen auf die Ankündigung von Verdi

Fahrgäste der Ruhrbahn in Essen müssen sich am Donnerstag (15. Februar) erneut auf massive Einschränkungen einstellen. Der Grund: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat landesweit zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Auch die Beschäftigten der Ruhrbahn in Essen sind aufgerufen die Arbeit niederzulegen, um so den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen.

Ruhrbahn-Sprecherin: Nachtexpress-Linien fahren am Donnerstag tagsüber im Stundentakt

„Der Streikaufruf von Verdi hat uns heute morgen unerwartet erreicht“, sagt Ruhrbahn-Sprecherin Simone Klose am Dienstag. Man werde am Donnerstag ähnlich fahren wie beim letzten Warnstreik Anfang Februar. „Die Nachtexpress-Linien werden tagsüber im Stundentakt eingesetzt“, fügt die Sprecherin hinzu. Dieser „Streik-Fahrplan“ gelte für die Zeit zwischen 5.30 und 23.30 Uhr. Beim letzten Warnstreik habe die Ruhrbahn 14 der insgesamt 19 Nachtexpress-Linien auch tagsüber eingesetzt. Die Geschäftsführung der Ruhrbahn prüfe jetzt, ob am Donnerstag weitere Linien eingesetzt werden können, so die Sprecherin.

Das sind die Details aus dem Streik-Fahrplan der Ruhrbahn für den 15. Februar

In einer ausführlichen Pressemitteilung stellt die Ruhrbahn den Streik-Fahrplan für den 15. Februar vor. Darin heißt es:

„Aufgrund des Streiks findet in Essen und Mülheim kein regulärer Linienbetrieb (U-Bahn, Tram, Bus, E-Wagen und TaxiBus) statt.“ Stattdessen sollen die NachtExpress-Linien NE1 bis NE16 in der Zeit von 5.30 bis 23.30 Uhr im Stundentakt ihren jeweiligen Linienweg fahren. Der NE5 fahre abweichend vom Regelfahrplan die Haltestelle Berliner Platz anstatt der Haltestelle Stadtmitte an. Die Abfahrtzeiten können den Aushangfahrplänen an den Haltestellen sowie den NachtExpress-Linienfahrplänen entnommen werden.“ Am Beispiel der Nachtexpress-Linie NE12 macht die Ruhrbahn deutlich, wie die Verbindung Borbeck - Essen Hbf am Steiktag funktioniert. AbfahrtBorbeck Bf ab 5.40 Uhr - Ankunft Essen Hbf 6.23 Uhr. Abfahrt Essen Hbf 5.30 Uhr; Ankunft Borbeck Bf 6.13 Uhr. Die Fahrt dauert also rund 45 Minuten.

macht die Ruhrbahn deutlich, wie die Verbindung Borbeck - Essen Hbf am Steiktag funktioniert. AbfahrtBorbeck Bf ab 5.40 Uhr - Ankunft Essen Hbf 6.23 Uhr. Abfahrt Essen Hbf 5.30 Uhr; Ankunft Borbeck Bf 6.13 Uhr. Die Fahrt dauert also rund 45 Minuten. Wer auf Züge des Öffentlichen Personennahverkehrs umsteigt, kann viel Zeit sparen . Die Ruhrbahn rät: „Regional- und S-Bahnlinien fahren innerstädtisch die Bahnhöfe an und können ausfallende Bus- und Bahnverbindungen eventuell ersetzen.“ Um bei der Verbindung Borbeck - Essen Hbf zu bleiben: Hier verkehren die S9 und der Rhein-Ruhr-Express mehrfach in der Stunde.

. Die Ruhrbahn rät: „Regional- und S-Bahnlinien fahren innerstädtisch die Bahnhöfe an und können ausfallende Bus- und Bahnverbindungen eventuell ersetzen.“ Um bei der Verbindung Borbeck - Essen Hbf zu bleiben: Hier verkehren die S9 und der Rhein-Ruhr-Express mehrfach in der Stunde. Wie die Ruhrbahn mitteilt, fahren darüber hinaus die Ortsbusse 182, 190 und 192 sowie der E33 und der E93 gemäß Fahrplan. Der Schienenersatzverkehr SEV 103/109 wird für die Dauer des Streiks verlängert und fährt am Donnerstag zwischen den Haltestellen Steele S-Bahnhof und Essen-Rathaus. Der SEV107 zwischen den Hauptbahnhöfen Essen und Gelsenkirchen, der derzeit bereits im Einsatz sein, werde am Streiktag ebenfalls verkehren und auf dieser Linie ein Basisangebot sicherstellen.

gemäß Fahrplan. Der Schienenersatzverkehr SEV 103/109 wird für die Dauer des Streiks verlängert und fährt am Donnerstag zwischen den Haltestellen Steele S-Bahnhof und Essen-Rathaus. Der SEV107 zwischen den Hauptbahnhöfen Essen und Gelsenkirchen, der derzeit bereits im Einsatz sein, werde am Streiktag ebenfalls verkehren und auf dieser Linie ein Basisangebot sicherstellen. Schülerverkehr: Am Streiktag findet kein Schülerverkehr (E-Wagen) statt. Ausgenommen hiervon sind Fahrten zur Beförderung von Schülerinnen und Schülern zwischen Schule und Sportstätte sowie die Beförderung von Förderschülern in Kleinbussen - diese fänden wie gewohnt statt.

Am Streiktag findet kein Schülerverkehr (E-Wagen) statt. Ausgenommen hiervon sind Fahrten zur Beförderung von Schülerinnen und Schülern zwischen Schule und Sportstätte sowie die Beförderung von Förderschülern in Kleinbussen - diese fänden wie gewohnt statt. Da es in den benachbarten Verkehrsunternehmen (z. B. Bogestra) ebenfalls zu Einschränkungen kommt, sind auch die städteübergreifenden Linien betroffen. Der Ruhrbahn-Tipp: „Bitte informieren Sie sich bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen.“ Die Mobilitätsgarantie entfalle während der Streiktage.

ebenfalls zu Einschränkungen kommt, sind auch die städteübergreifenden Linien betroffen. Der Ruhrbahn-Tipp: „Bitte informieren Sie sich bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen.“ Die entfalle während der Streiktage. Auskünfte über die elektronische Fahrplanauskunft Efa oder über die Ruhrbahn-App ZÄPP seien nicht möglich.

Die ersten regulären Fahrten nach Fahrplan starten am Freitag, 16. Februar, ab 4.30 Uhr mit den Nacht-Express-Fahrten und ab 7.00 Uhr mit den Tag-Netz-Fahrten.

Verdi-Verhandlungsführer: Streikbereitschaft hat eher noch zugenommen

Verdi-Verhandlungsführer Heinz Rech geht davon aus, dass die Streikbereitschaft der Belegschaften nach der gescheiterten ersten Runde Anfang Februar eher noch zugenommen haben dürfte. Die Arbeitgeberseite habe in der ersten Runde Gegenforderungen aufgestellt, die der Position der Gewerkschaft „diametral“ widersprächen. „Das hat bei den Beschäftigten der Nahverkehrsunternehmen massive Empörung ausgelöst“, so Rech. Die Vorschläge der Arbeitgeberseite würden zu mehr Arbeitsverdichtung führen.

„Wir liegen aktuell noch meilenweit auseinander. Während wir die Beschäftigten entlasten und somit den ÖPNV stärken wollen, setzen die Arbeitgeber auf verlängerte Arbeits- und Lebensarbeitszeiten. So wird der Fachkräftemangel nur dauerhaft verschlimmert“, erklärte Peter Büddicker, Branchenkoordinator Busse und Bahnen. „Auf unsere seit Anfang Dezember bekannten Forderungen nur mit Gegenforderungen zu reagieren, deutet daraufhin, dass wir uns harten Verhandlungen stellen müssen.“

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen