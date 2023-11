Vandalismus in Essen

Vandalismus in Essen Wartehäuschen in Altenessen zerstört - Polizei ermittelt

Essen Unbekannte Vandalen haben ein Wetterschutzhäuschen im Bahnhof Altenessen demoliert. Die Bundespolizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

Vandalen haben am Bahnhof Essen-Altenessen ein Bild der Zerstörung hinterlassen. Sie demolierten mutwillig ein Wetterschutzhäuschen.

Wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtete, hatten Beamte die Verwüstungen am Dienstagvormittag entdeckt. Am Bahnsteig 1/2 waren mit stumpfer Gewalt drei Glasscheiben aus dem Rahmen geschlagen und zerstörten worden. Vier weitere Scheiben wurden vermutlich mit einem Notfallhammer beschädigt. Vor Ort fanden sich keine Hinweise auf mögliche Täter.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu einem oder mehreren Tatverdächtigen machen, die in den vergangenen Tagen im Bahnhof Essen-Altenessen auf Bahnsteig 1/2 aufhielten und die Unterstellmöglichkeit beschädigten?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

