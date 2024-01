In Essen-Schönebeck sorgt ein Wasserschaden vor der Eichendorffschule dafür, dass in der Grundschule am Mittwoch der Unterricht ausfällt.

Essen Der Unterricht in der Eichendorffschule Schönebeck fällt am Dienstag aus. Vor der Essener Grundschule gab es einen Rohrbruch.

In der Eichendorffschule in Essen-Schönebeck fällt an diesem Dienstag (30.1.) der Unterricht aus. Die Schulleitung hat die Eltern am Morgen informiert, dass es auf der Heißener Str. 74 vor dem Schulgebäude ein größerer Wasserschaden entdeckt worden sei. Aus diesem Grund sei das Wasser im Gebäude der Grundschule vorerst abgestellt worden. Die Heißener Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

„Die Kinder können die Toiletten nicht benutzen. Leider ist so ein normaler Schultag nicht möglich“, schreibt Schulleiterin Silke Freitag in einer „Eilmeldung“ auf der Webseite der Eichendorffschule.

Eichendorffschule in Essen-Schönebeck bleibt am Mittwoch geschlossen

In Rücksprache mit dem Schulträger und der Schulaufsicht bleibe die Schule deshalb am Dienstag geschlossen. Freitag ergänzt in der Meldung vom Morgen: „Wir bitten Sie, wenn möglich, Ihr Kind zeitnah abzuholen bzw. der zuständigen Lehrkraft mitzuteilen, ob Ihr Kind selbständig nach Hause gehen darf.“ Für den Fall, dass es Eltern nicht möglich sei, die Kinderbetreuung so spontan zu stemmen, sei eine Notbetreuung eingerichtet worden.

Feuerwehr und Polizei sind nicht in Schönebeck im Einsatz gewesen. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass es sich um einen Einsatz der Stadtwerke vor Ort handle. Von Schulleiterin Silke Lenz heißt es zum weiteren Vorgehen in Richtung der Eltern: „Sobald wir wissen, wann der Schaden behoben sein wird, teilen wir Ihnen dies unverzüglich mit.“

