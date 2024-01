Abfall Weihnachtsbäume: So funktioniert die Abholung in Essen

Essen Die Tannenbäume haben ausgedient und werden in den kommenden Tagen von den Essener Entsorgungsbetrieben eingesammelt. Das ist zu beachten.

Die Essener Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) sind zu Jahresbeginn unterwegs, um die Weihnachtsbäume der Haushalte im Stadtgebiet einzusammeln. Abgeschmückte Weihnachtsbäume holen die EBE ohne zusätzliche Kosten quasi vor der Haustür ab. Wie auch in den Vorjahren kommen die EBE-Mitarbeiter in jedem Stadtteil an einem Abholtag vorbei. Die Terminübersicht für die Stadtteile ist auf der Internetseite der EBE einsehbar. Die Sammlung beginnt am Montag, 8. Januar, in Steele, Horst, Kray, Leithe und Freisenbruch und endet am Freitag, 19. Januar, im Stadtkern, Süd-, Ost- und Westviertel.

Genaue Termine für Tannenbaum-Abholung in Essen

Im Abfuhrkalender auf www.ebe-essen.de und in der EBE-App „Wir räumen ab“ ist die Sammlung mit einem grünen Weihnachtsbaum-Symbol für jede einzelne Adresse ersichtlich. Die „Wir räumen ab!“-App steht für Android- und iOs-Betriebssysteme kostenfrei zum Herunterladen bereit.

Die EBE bitten, die ausgedienten Weihnachtsbäume abgeschmückt zum vorgesehenen Termin gut sichtbar an den Straßenrand zu stellen. Die Bäume sollen ausdrücklich nicht am Standort der Abfalltonnen stehen – nur so sei eine reibungslose Abfuhr möglich. „Am besten liegt der Baum analog zum Sperrmüll bereits am Vorabend oder spätestens bis 6 Uhr früh am Abholtag bereit, und zwar so, dass er weder Passanten noch den Verkehr behindert. Mehrere Bäume nebeneinander erleichtern das Einsammeln enorm“, so die EBE.

Essener Entsorgungsbetriebe: „Tannenbäume nicht in Plastiktüten stecken“

Mülltüten wiederum erschweren die Weiterverwertung, daher sollte der Weihnachtsbaum nicht in Plastiktüten stecken. Große Bäume sollten in maximal zwei Meter lange Stücke zerteilt werden. Stämme dürfen einen Durchmesser von höchstens zehn Zentimetern haben.

Wer seinen Weihnachtsbaum schon vor den EBE-Abfuhrterminen loswerden möchte oder seinen Termin verpasst hat, kann den Baum auch an den Recyclinghöfen und -stationen oder an den Grünannahmestellen abgeben. Die Braune Tonne hingegen ist der falsche Ort, weil sich Stämme und Äste nicht zur Vergärung in der Biogasanlage eignen.

Service nur für private Weihnachtsbäume

Der kostenlose Service gilt für Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten. Bäume aus Kirchengemeinden, Vereinen, von sonstigen Einrichtungen oder Veranstaltungen müssen kostenpflichtig entsorgt werden. Auch hier gelten die maximale Länge von zwei Metern und ein Stammdurchmesser von höchstens zehn Zentimetern.

Jahr für Jahr sammeln die EBE rund 90.000 ausgediente Weihnachtsbäume ein. Sie werden zu Hackschnitzeln geschreddert, die zur Herstellung von klimaneutralem Strom und Wärme genutzt werden.

Weihnachtsbaum-Hotline in Essen geschaltet

Auch 2024 richten die EBE wieder eine spezielle Weihnachtsbaum-Hotline ein: Zwischen dem 2. und 31. Januar ist sie von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr unter der Telefonnummer 0201/854-2412 erreichbar. Hier werden sämtliche Fragen rund um die Weihnachtsbaum-Sammlung beantwortet.

