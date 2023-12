Weihnachtsgottesdienste 2023 in Essen: Die große Übersicht

Christmette am Heiligabend, Gottesdienst für trauernde Angehörige und Krippenspiel: Wo und wann Weihnachtsgottesdienste in Essen stattfinden.

Der Besuch der Weihnachtsmesse ist für viele Familien eine der wichtigsten Traditionen des Jahres. Wir haben die Gottesdienste der katholischen und evangelischen Gemeinden in Essen in unserer Übersicht zusammengefasst.

Weihnachten 2023: Katholische Gottesdienste in Essen

Altendorf

St. Mariä Himmelfahrt

Helenenstraße 5

Heiligabend

16 Uhr: Krippenfeier

18 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Festmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Familienmesse

Altenenssen-Nord

Herz Mariä

Heßlerstraße 233

Heiligabend

15 Uhr Kindergottesdienst mit Krippenspiel

17 Uhr Weihnachtsliedersingen in Herz Mariä

Erster Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr Weihnachtsmesse

St. Johann Baptist

Johanniskirchstraße 5

Heiligabend

15 Uhr Kleinkindergottesdienst mit Krippenspiel

17 Uhr Christmette

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr Hl. Messe

Altenessen-Süd

Herz Jesu

Radhoffstraße 27

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Weihnachtsmesse

St. Hedwig

Kellersohnweg 9

Heiligabend

17.30 Uhr: Christmette -auch im Livestream-

12 Uhr: Hl. Messe zum Vierten Advent in kroatischer Sprache

20 Uhr: Hl. Messe in kroatischer Sprache

0 Uhr: Hl. Messe in koatischer Sprache

Erster Weihnachtsfeiertag

12 Uhr: Weihnachtsmesse in kroatischer Sprache

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hl. Messe in kroatischer Sprache

Bergerhausen

Pax Christi

An St. Albertus Magnus 45

Heiligabend

18 Uhr: Feier der Geburt Jesu Christi

St. Hubertus und Raphael

Töpferstraße 55

Heiligabend

16 Uhr: Krippenfeier für Familien mit Kindern

18 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Hl. Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Hl. Messe

Bochold

St. Fronleichnam

Wüstenhöferstraße 66

Heiligabend

15 Uhr: Krippenfeier

17 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Hl. Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Hl. Messe

St. Maria Rosenkranz

Haus-Berge-Straße 233

Heiligabend

15.30 Uhr: Familienchristmette

18 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Weihnachtsgottesdienst

Borbeck

Kapelle Philippusstift

Hülsmannstraße 17

Heiligabend

16 Uhr: ökum. Gottesdienst

Erster Weihnachtsfeiertag

18 Uhr: Hl. Messe

St. Franziskus

Rabenhorst 2

Heiligabend

13.30 Uhr: Krippenfeier für Familien mit Kindergartenkindern

16 Uhr: Krippenfeier mit Krippenspiel, anschl. Weihnachtsimpuls

21.30 Uhr: Christmette mit Ensemble

24 Uhr: Christmette mit Projektchor St. Paulus

Erster Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Hl. Messe mit El-Shalom-Chor

Zweiter Weihnachtsfeiertag

9.45 Uhr: Hl. Messe

St. Dionysius

Dionysiuskirchplatz 17

Heiligabend

14.30 Uhr: KiGoDio-Krippenfeier

16 Uhr: Krippenfeier

22 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Weihnachtshochamt

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hochamt

18 Uhr: Heilige Messe

Bredeney

St. Markus

Frankenstraße 370

Heiligabend

16 Uhr: Kinderkrippenfeier

22 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Festgottesdienst

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Hl. Messe mit Chor König Markus und Orchester

Burgaltendorf

Herz Jesu

Alte Hauptstraße 61

Heiligabend

16 Uhr: Krippenfeier

21 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr Festmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hl. Messe

Byfang

St. Barbara

Nöckersberg 69

Heiligabend

15 Uhr: Krippenfeier

16.15 Uhr: Krippenfeier

18 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Festmesse

Dellwig

St. Michael

Kraienbruch 63

Heiligabend

16 Uhr: Krippenfeier

18 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Heilige Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Heilige Messe

Fischlaken

Christi Himmelfahrt

Lürsweg 43

Heiligabend

16 Uhr: Krippenfeier

18 Uhr: Christmette

Zur Schmerzhaften Mutter Maria

Ludscheidtstr. 4

Heiligabend

18.30 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

9.30 Uhr: Hl. Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

9.30 Uhr: Hl. Messe

Freisenbruch

St. Antonius

Kütings Garten 3

Heiligabend

14 Uhr: Krippenfeier

20 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Heilige Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Heilige Messe

Frillendorf

Hl. Schutzengel

Auf der Litten 71

Heiligabend

16 Uhr Familiengottesdienst

18 Uhr Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

10.30 Uhr: Weihnachtsmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10-30 Uhr Hl. Messe - auch im Livestream -

Frintrop

St. Josef

Himmelpforten 12

Heiligabend

15 Uhr: Krippenfeier mit Krippenspiel

18 Uhr: Christmette

21.30 Uhr: Christmette mit Solisten, Chor und Orchester

Erster Weihnachtsfeiertag

09.45 Uhr: Hl. Messe mit Solisten, Chor und Orchester

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Hl. Messe

Frohnhausen

St. Antonius

Kölnerstraße 37

Heiligabend

15 Uhr: Krippenfeier

18 Uhr: Christmette

Zweiter Weihnachtsfeiertag

9.45 Uhr: Hl. Messe

St. Elisabeth

Frohnhauserstraße 400

Heiligabend

16 Uhr: Krippenfeier

Erster Weihnachtsfeiertag

9.45 Uhr: Festmesse

Haarzopf

Christus König

Tommesweg 30

Heiligabend

15 Uhr: Kinderkrippenfeier

17: Christmette für Familien

Erster Weihnachtsfeiertag

10.00 Uhr: Festgottesdienst

Heidhausen

St. Kamillus

Heidhauserstraße 275

Heiligabend

14.30 Uhr: Kinderkrippenfeier

22 Uhr: Christmette der Filipino-Gemeinde

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hl. Messe

Heisingen

St. Georg

Heisinger Str. 478

Heiligabend

15 Uhr: Krippenfeier

17 Uhr: Familienchristmette

23 Uhr: Andacht für Jugendliche

Erster Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr Festmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Hl. Messe

Holsterhausen

Kapelle des Universitätsklinikums Essen

Hufelandstrasse 55

Heiligabend

16 Uhr: Christmette

St. Mariä Empfängnis

Holbeinstraße 16

Heiligabend

15 Uhr: Krippenfeier

22 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

9.45 Uhr: Hl. Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

9.45 Uhr: Hl. Messe

Horst

St. Joseph

Dahlhauser Straße 147 , 45279

Heiligabend

15.30 Uhr: Familien-Christmette

18 Uhr: Christmette

23 Uhr: Christmette der Pfadfinderinnen und Pfadfinder

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hl. Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hl. Messe

Huttrop

Elisabeth-Krankenhaus

Klara-Kopp-Weg 1

Heiligabend

17 Uhr: Christmette

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hl. Messe

St. Bonifatius

Moltkestraße 111

Heiligabend

16 Uhr: Familienchristmette

18.30 Uhr: Christmette tamilische Gemeinde

Erster Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Hochamt

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Hochamt

16 Uhr: Hl. Messe - ungarische Gemeinde

Franz-Sales-Haus(St. Mariae Rosenkranz)

Steeler Straße 261

Heiligabend

14 Uhr: Christmesse für Gehörlose

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Heilige Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

Katernberg

St. Joseph

Distelbeckhof 166

Heiligabend

16 Uhr: Familienchristmette mit Krippenspiel

22.30 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Weihnachtsmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr Hl. Messe

Kettwig

Jugendhaus St. Altfrid

Charlottenhofstraße 61

Heiligabend

17 Uhr: Christmette (Lioba-Kapelle)

Erster Weihnachtsfeiertag

11 Uhr: Hl. Messe (Lioba-Kapelle)

Kray

St. Barbara

Krayer Straße 228

Heiligabend

16 Uhr: Krippenfeier

18 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Hl. Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Hl. Messe

Kupferdreh

Krankenhauskapelle St. Josef

Heidbergweg 22-24

Erster Weihnachtsfeiertag

8.45 Uhr: Festmesse

St. Josef Quartier

Heidbergweg 33

Heiligabend

15.30: Christvesper (Wortgottesdienst)

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11: Hl. Messe (Videoübertragung für Bewohner)

St. Mariä Geburt

Dilldorfer Str. 34

Heiligabend

15 Uhr: Krippenfeier

17 Uhr: Familienchristmette

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hl. Messe

Margarethenhöhe

Zur Hl. Familie

Ginsterweg 44

Heiligabend

16 Uhr: Krippenfeier

18 Uhr: Christvesper für Senioren

22 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Hl. Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Hl. Messe

Rellinghausen

St. Lambertus

Am Glockenberg 138

Heiligabend

15 Uhr: Krippenfeier für Familien mit kleineren Kindern

17 Uhr: Familienchristmette

21 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hl. Messe im Augustinum

11.15 Uhr: Hl. Messe mit Chormusik

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr Hl. Messe

Rüttenscheid

Alfried-Krupp-Krankenhaus

Alfried-Krupp-Straße 21

Erster Weihnachtsfeiertag: 9.15 Uhr: Hl. Messe in der Altenhofkapelle

Zweiter Weihnachtsfeiertag: 9.15 Uhr: Hl. Messe in der Altenhofkapelle

St. Andreas

Brigittastrasse 48

Heiligabend

15 Uhr Krippenfeier

17 Uhr Familienchristmette

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr Hl. Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr Hl. Messe

St. Ludgerus und Martin

Wehmenkamp 24

Heiligabend

15 Uhr: Familienchristmette

18 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Hl. Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Hl. Messe

Schönebeck

St. Antonius Abbas

Kiek ut 6

Heiligabend

16 Uhr: Krippenfeier

18 Uhr: Christmette mit El-Shalom-Chor

Erster Weihnachtsfeiertag

9:45 Uhr: Hl. Messe mit Mosaikchor

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Hl. Messe mit Kirchenchor

Schonnebeck

St. Elisabeth

Immelmannstraße 4

Heiligabend

14 Uhr Kleinkindergottesdienst

16 Uhr Familienmesse mit Krippenspiel

18.30 Uhr Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr Weihnachtsmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr Hl. Messe

Stadtmitte

Anbetungskirche (St. Johann Baptist)

Burgplatz

Erster Weihnachtsfeiertag

16 Uhr Hl. Messe der Kroatischen Gemeinde

Dom

Zwölfling 12

Heiligabend

7.30 Uhr: Hl. Messe

10 Uhr: Kapitelsamt

22 Uhr: Vigilfeier anschließend

22. Uhr: Christmette in der Heiligen Nacht

Erster Weihnachtsfeiertag

8 Uhr: Hirtenamt

9.40 Uhr: Musik zur Einstimmung

10 Uhr: Pontifikalamt

12 Uhr: Heilige Messe

17 Uhr Feierliche Weihnachtsvesper

Zweiter Weihnachtsfeiertag

7.30 Uhr: Heilige Messe

10. Uhr: Pontifikalamt

12 Uhr: Heilige Messe

19 Uhr: Heilige Messe

St. Gertrud

Rottstraße 36

Heiligabend

18 Uhr: Christmette

10 Uhr: Hl. Messe anglophon

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hochamt

14 Uhr: Hl. Messe - anglophon

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hochamt

Steele

St. Laurentius

Laurentiusberg

Heiligabend

10 Uhr Hl. Messe in St. Laurentius

15.30 Uhr: Wortgottesdienst mit Krippenspiel

18 Uhr: Christmette in St. Laurentius

22 Uhr: Christmette in St. Laurentius

Erster Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Hl. Messe

18 Uhr: Hl. Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11:30 Uhr: Hl. Messe

18: Uhr Hl. Messe

Südostviertel

Hl. Kreuz

Franziskanerstraße 69

Heiligabend

12.30 Uhr: Messe in spanischer Sprache

18.30 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

9.45 Uhr: Hochamt

12.30 Uhr: Hochamt spanische Gemeinde

15 Uhr: Hochamt syrische Gemeinde

Zweiter Weihnachtsfeiertag

9.45 Uhr: Hochamt

15 Uhr: Hochamt syrische Gemeinde

Südviertel

St. Ignatius

An St. Ignatius 9

Heiligabend

10 Uhr: Hl. Messe - italienische Gemeinde

15.30 Uhr: Krippenfeier

17 Uhr: Christmette

22.30 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hl. Messe - italienische Gemeinde

11.15 Uhr: Hl. Messe

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr: Hochamt

Überruhr-Holthausen

St. Suitbert

Klapperstraße 70

Heiligabend

15.30 Uhr: Krippenfeier

17 Uhr: Krippenfeier

21 Uhr: Christmette

Erster Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Festmesse

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Hl. Messe

Vogelheim

Ökumenezentrum Markushaus

Forststraße 17

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Weihnachtsgottesdienst

Werden

St. Josef Krankenhaus

Propsteistraße 2

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr: Hl. Messe

St. Ludgerus Basilika

Brückstraße 54

Heiligabend

16 Uhr: Kinderkrippenfeier

22 Uhr: Christmette mit Streichern und Orgel

Erster Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Festgottesdienst, musikalische Gestaltung: Chorgemeinschaft St. Ludgerus

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.30 Uhr: Hl. Messe

Lesen Sie auch

Weihnachten 2023: Evangelische Gottesdienste in Essen

Altenessen-Karnap

Heiligabend

15 Uhr, Alte Kirche Altenessen: FamGD mit Krippenspiel/ Pfarrer Pieter Roggenband

17 Uhr, Alte Kirche Altenessen/ Pfarrer Pieter Roggeband 15.30 Uhr, Paul Humburg GH/ Pfarrer Dirk Matuschek

23 Uhr, Alte Kirche Altenessen/ Pfarrerin Ellen Kiener

16 Uhr, Kirche Karnap/ Pfarrerin Anne Bremicker

18 Uhr, Kirche Karnap/ Pfarrerin Anne Bremicker





Erster Weihnachtsfeiertag

11 Uhr, Alte Kirche Altenessen/ Pfarrerin Ellen Kiener

Altstadt

Heiligabend

15 Uhr, Auferstehungskirche: FamGD/ Pfarrer Jonathan Kohl

16.30 Uhr Auferstehungskirche: GD/ Prädikant Colin Nierenz

18 Uhr, Auferstehungskirche: GD/ Pfarrer Ulf Steidel

16 Uhr, Kreuzeskirche: GD/ Pfarrer Ulf Steidel

Erster Weihnachtsfeiertag

9.45 Uhr, Auferstehungskirche: Gemeinsamer Altstadt GD/ Pfarrer Jonathan Kohl

Zweiter Weihnachtsfeiertag

15.30 Uhr, Kreuzeskirche: Gemeinsamer Altstadt GD/ Pfarrer Ulf Steidel, Steffen Hunder, Andreas Volke, Motto: „Weihnachten für alle!“

Bedingrade-Schonnebeck

Heiligabend

14 Uhr, Lutherhaus: FamGD für Familien mit kleinen Kindern/ Pfarrer Lars Schnor

16 Uhr, Lutherhaus: FamGD/ Pfarrer Michael Brzylski & Team

18 Uhr, Lutherhaus: Christvesper/ Pfarrer Michael Brzylski

22.30 Uhr, Lutherhaus: Christmette mit musikalischer Untermalung mit Familienensemble Opp/

Pfarrerin Maren Wissemann

Erster Weihnachtsfeiertag

17 Uhr, Lutherhaus: Musikalische Vesper mit Projektchor der Gemeinde/

Pfarrerin Maren Wissemann

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr, Lutherhaus: GD/ Pfarrer Michael Brzylski

Bergerhausen

Kirche auf der Billebrinkhöhe

Billebrinkhöhe 70

Heiligabend

15 Uhr: Gottesdienst des Pfarramtes für Inklusion für Menschen mit und ohne Behinderung/ Pfarrerin Christine Stoppig

Johanneskirche

Heiligabend

14.30 Uhr, Johanneskirche: „XS Gottesdienst für die Allerkleinste“/ Vikarin Laura von Bartenwerffer & Team

16 Uhr, Johanneskirche: Krippenspiel/ Pfarrerin Julia Olmesdahl & Team

18 Uhr, Johanneskirche: Musikalischer Gottesdienst/ Vikarin Laura von Bartenwerffer

23 Uhr, Johanneskirche: Jugendgottesdienst/ JuGo-Team

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr, Johanneskirche: Singgottesdienst anschl. satt & glücklich/ Pfarrerin Julia Olmesdahl

Borbeck

Heiligabend

15 Uhr, Dreifaltigkeitskirche: Familiengottesdienst/ Pfarrer Michael Banken

16 Uhr, Markushaus: Familiengottesdienst/ Pfarrerin Susanne Gutjahr-Maurer

23 Uhr, Markushaus: mit Musikgruppe/ Pfarrerin Nele Winkel

16 Uhr, Matthäuskirche: mit Krippenspiel der Konfis/ Pfarrerin Nele Winkel

18 Uhr, Matthäuskirche: mit Kantorei/ Pfarrer Michael Banken

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10.30 Uhr, Dreifaltigkeitskirche mit Gemeindeorchester/ Prädikantin Annette Höfer

Burgaltendorf

Heiligabend

15 Uhr, Jesus-lebt-Kirche: Kindermusical „Willkommen im Stall“ von Peter Menger/

Pfarrer Manuel Neumann & KiGo Team

17 Uhr, Jesus-lebt-Kirche: Festgottesdienst mit Theater und Tensing/ Pfarrer Manuel Neumann

23 Uhr, Jesus-lebt-Kirche: Lobpreisgottesdienst/ Jugendreferentin Michelle Busenius

Erster Weihnachtsfeiertag

10.30 Uhr, Jesus lebt Kirche: GD mit Abendmahl/ Pfarrer Manuel Neumann

Dellwig-Frintrop-Gerschede

14 Uhr, Friedenskirche: Familiengottesdienst/ Pfarrerin Anke Augustin

15.30 Uhr, Friedenskirche: Familiengottesdienst/ Pfarrer Rolf Brandt

17 Uhr, Friedenskirche: Gottesdienst Vesper/ Pfarrerin Anke Augsutin

14 Uhr, Gnadenkirche: Familiengottesdienst / Pfarrer Rolf Brandt

17 Uhr, Gnadenkirche: Vesper/ Pfarrer Rolf Brandt

15 Uhr, GZ Quellstraße: Gottesdienst/ Prädikantin Bettina Bendler

15.30 Uhr, GZ Kattendahl: Familiengottesdienst/ Pfarrerin Anke Augustin

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr, Friedenskirche: Gottesdienst/ Pfarrerin Anke Augustin

Zweiter Weihnachtstag

10 Uhr, GZ Kattendahl: Gottesdienst/ Pfarrer Rolf Brandt

Emmaus-Gemeinde

Heiligabend

11.30 Uhr, Kirche Brandenbusch: Gottesdienst für die ganz Kleinen/ Susanne Lauterjung & Team

23 Uhr, Kirche Brandenbusch: Christmette/ Prädikant Hans Michaelsen

15 Uhr, Kirche Heierbusch: FamGD mit Krippenspiel/ Pfarrerin Anne-Berit Fastenrath

18 Uhr, Kirche Heierbusch: Christvesper/ Pfarrer Lars Linder

17 Uhr, Marktplatz Margarethenhöhe: Open Air-Gottesdienst/ Pfarrerin Anne-Berit Fastenrath

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10.45 Uhr, Gustaf Adolf Haus: GD / Pfarrer Lars Linder

Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen

Heiligabend

16 Uhr, Erlöserkirche: FamilienGD/ Pfarrer Klaus Künhaupt

18 Uhr, Erlöserkirche: Christvesper mit Essener Bachchor/ Superintendentin Marion Greve

23 Uhr, Erlöserkirche: Christmette/ Pfarrer Klaus Künhaupt

16 Uhr, Melanchthonkirche: FamilienGD/ Pfarrer Lars Lindner

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr, Erlöserkirche: Gottesdienst/ Pfarrer Lars Lindner

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11.15 Uhr, Melanchthonkirche: Gottesdienst mit Kantorei/ Pfarrer Klaus Künhaupt

Freisenbruch-Horst-Eiberg

Heiligabend

15 Uhr, Heliand-Zentrum: FamGD mit Krippenspiel/ Pfarrer Markus Weidemann

17 Uhr, Heliand-Zentrum: Christvesper/ Pfarrer Markus Weidemann

15 Uhr, Zionskirche: FamGD/ Pfarrer Olaf Zechlin

17.30 Uhr, Zionskirche: Festlicher Heiligabendgottesdienst/ Pfarrer Olaf Zechlin

Erster Weihnachtsfeiertag

10.30 Uhr, Bodelschwingh-Haus: GD mit Abendmahl/ Prädikant Uwe Paulukat

10.30 Uhr, im Solferino-Pflegezentrum des DRK Essen: GD/ Pfarrer Markus Weidemann

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10.30 Uhr, Zionskirche: Singe-Gottesdienst/ Pfarrer Olaf Zechlin

Frohnhausen

Heiligabend

16 Uhr, Markuskirche: FamGD/ Pfarrer Rainer Gertzen

18 Uhr, Apostelkirche: Christvesper/ Pastorin i.E. Daniela Emge

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10.30 Uhr, Markuskirche: Singe-Gottesdienst/ Pfarrer Rainer Gertzen

Haarzopf

Heiligabend

14 Uhr, GZ Fulerum: Kinder-Krippenspiel/ Pfarrerin Gudrun Wessling-Hunder

15.30 Uhr GZ Fulerum: Kinder-Krippenspiel/ Pfarrerin Gudrun Wessling-Hunder

23 Uhr, GZ Fulerum: Christmette/ Prädikantin Eta Reitz

15 Uhr, Kirche Haarzopf: Krippenspiel der Konfis/ Pfarrerin Hannah Metz

17 Uhr, Kirche Haarzopf: Christvesper/ Pfarrerin Hannah Metz

Heidhausen

Heiligabend

14 Uhr, Jonakirche: Weihnachtsgottesdienst für Minis mit Weihnachtsliedern gespielt von Kindern für Kinder auf Klavier, Geige, Blockflöte/ Pfarrer Klaus Baltes

15.30 Uhr, Jonakirche: Weihnachtsgottesdienst für Jung und Alt mit einer besonderen, für Kinder erzählten Geschichte und französischer Weihnachtsmusik/ Pfarrer Klaus Baltes

17.30 Uhr, Jonakirche: Christvesper mit Musik/ Pfarrer Klaus Baltes

Erster Weihnachtsfeiertag

11 Uhr, Jonakirche: FamGD mit Weihnachtsmusical mit Kinderchor/ Pfarrer Klaus Baltes

Heisingen

Heiligabend

15 Uhr, Pauluskirche: FamGD mit Krippenspiel/ Pfarrer Markus Heitkämper, Team und Posaunenchor

17 Uhr, Pauluskirche: Christvesper/ Pfarrerin Cordula Altenbernd

23 Uhr, Pauluskirche: Christmette/ Prädikantin Birgit Dinglinger

15 Uhr, Altenzentrum Paulushof: Andacht/ Pfarrerin Cordula Altenbernd

15 Uhr, Gemeindehaus: Kirche Kunterbunt „Eine Weihnachtsgeschichte mit Stickerbildern“/ Frau von Brauchitsch-Lavaulx und Team

Huttrop

Franz-Sales-Haus

Steeler Straße 261

Heiligabend

14.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst für gehörlose Menschen (gehörlose Kinder und Jugendliche und ihre Familien und gehörlose Erwachsene mit hörenden Kindern)

Katernberg

Heiligabend

14 Uhr, Kirche am Markt: Miniweihnacht/ Prädikantin Katja Roth & Team

16 Uhr, Kirche am Markt: FamGD/ Pfarrerin Annette Stolte & Team

18 Uhr; Kirche am Markt: Christvesper/ Pfarrerin Annette Stolte

Erster Weinachtsfeiertag

10.30 Uhr, Kirche am Markt: GD zusammen mit Schonnebeck/ Pfarrerin Annette Stolte

Kettwig

Heiligabend

15 Uhr, Kirche Kettwig: FamGD mit Kinderchor/ Pfarrer David Gabra

16.30 Uhr, Kirche Kettwig: FamGD mit Krippenspiel/ Pfarrer David Gabra

18 Uhr, Kirche Kettwig: Christvesper mit Kantorei/ Pfarrerin Friederike Wilberg

Erster Weihnachtsfeiertag

10.30 Uhr, Kirche Kettwig: Weihnachtsandacht/ Diakon Torsten Schreiner

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10.30 Uhr, Kirche Kettwig: WeihnachtsGD an der Krippe/ Pfarrerin Friederike Wilberg

Königsteele

Heiligabend

14.30 Uhr, Friedenskirche: Krippenspiel/ Pfarrer Johannes Heun & Team

16 Uhr, Friedenskirche: Krippenspiel/ Pfarrer Johannes Heun & Team & Kinderchor

Bitte um Anmeldung, da nur 400 Sitzplätze für das Krippenspiel zur Verfügung stehen. Anmeldung über koenigssteele.de

18 Uhr, Friedenskirche: GD/ Pfarrer Johannes Heun

22.30 Uhr, Friedenskirche: GD/ Dagmar Brinkmann

22.30 Uhr Friedenskirche: GD/ Brinkmann

Erster Weihnachtsfeiertag

17 Uhr, Friedenskirche: Weihnachtliche Orgelmusik/ Thomas Rudolph – Kein GD, stattdessen „Lieder zum Mitsingen“

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10.30 Uhr, Friedenskirche: GD/ Pfarrer Johannes Heun

Kray

Heiligabend

15 Uhr, Alte Kirche Kray: Christvesper mit Krippenspiel/ Pfarrer Frank Jager

18 Uhr, Alte Kirche Kray: Christvesper/ Pfarrerin Bärbel Wilmschen

23 Uhr, Alte Kirche Kray: Christmette/ Pfarrein Bärbel Wilmschen

15.30 Uhr, Julius Leber Haus: Christvesper mit Krippenspiel/ Pfarrerin Monika Elsner

17 Uhr, Julius Leber Haus: Christvesper mit Krippenspiel/ Pfarrerin Monika Elsner

Erster Weihnachtsfeiertag

11 Uhr, Alte Kirche Kray: Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl/ Pfarrer Frank Jager

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11 Uhr, Alte Kirche Kray: Weihnachtsgottesdienst „Mein schönstes Geschenk“ mit Orchester/ Pfarrerin Monika Elsner

Kupferdreh

Heiligabend

15 Uhr, Christuskirche: Christvesper – FamGD/ Prädikantin Gabriele Kirchner & Kinder der Kita „Regenbogenland“

16.30 Uhr, Christuskirche: Christvesper – FamGD mit Krippenspiel/ Pfarrerin Heidrun Viehweg & Annette Wagner

18 Uhr, Christuskirche: Christvesper mit Flötenmusik / Pfarrer Reinhard Laser

23 Uhr, Christuskirche: Christmette/ Pfarrer Reinhard Laser

Erster Weihnachtsfeiertag

10.30 Uhr Besuch des Gottesdienstes in Burgaltendorf /Pfarrer Manuel Neumann

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr, Christuskirche: Gottesdienst / Pfarrer Reinhard Laser

Lutherkirchengemeinde Altendorf

Heiligabend

15 Uhr, Christuskirche: Familiengottesdienst mit Krippenspiel/ Pfarrer Joachim Pannes & Konfis

17 Uhr, Christuskirche: Christvesper mit Posaunenchor/ Pfarrerin Michaela Langenheim

23 Uhr, Christuskirche: Lichtergottesdienst mit Chor und Flötenensemble

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr Offene Kirche mit weihnachtlicher Musik/ Weihnachtsgeschichte (kein Gottesdienst)

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr, Gemeindezentrum, Ohmstraße 9: GD mit anschl. Frühstück/ Pfarrerin Michaela Langenheim

Rellinghausen

Heiligabend

14.30 Uhr, Kirche Rellinghausen: „Kleine-Leute-Gottesdienst“ mit Weihnachtssingspiel für Familien mit Kindern im Kindergartenalter und Geschwister/ Pfarrer Markus Söffge

16 Uhr, Kirche Rellinghausen: FamGD mit Krippenspiel/ Pfarrer Markus Söffge

17.30 Uhr, Kirche Rellinghausen: Christvesper – mit Kantorei/ Pfarrer Markus Söffge

23 Uhr, Kirche Rellinghausen: Meditativer Gottesdienst mit Posaunenchor/ Pfarrerin Carolin Reichart

Erster Weihnachtsfeiertag

11 Uhr, Kirche Rellinghausen: GD mit Abendmaht und Kirchencafé/ Pfarrer Markus Söffge

Zweiter Weihnachtsfeiertag

18 Uhr, Kirche Rellinghausen: GD mit Weihnachtlieder-Wunschsingen/ Pfarrer Markus Söffge

Rüttenscheid

Heiligabend

14 /15/ 16 Uhr, Reformationskirche: FamGD/ Pfarrerin Sabine Grüneklee-Herrmann

18 Uhr, Reformationskirche: Christvesper/ Pfarrer Jörg Herrmann

23 Uhr, Reformationskirche: Christmette/ Helga Siemens-Weibrink

Erster Weihnachtsfeiertag

11 Uhr, Reformationskirche: Gottesdienst/ Pfarrer Jörg Herrmann

Zweiter Weihnachtsfeiertag

11 Uhr, Reformationskirche: Gottesdienst/ Pfarrerin Sabine Grüneklee-Herrmann

Schonnebeck

Heiligabend

15 Uhr, Immanuelkirche: FamGD mit Krippenspiel/ Pfarrerin Bianca Neuhaus & Team

17 Uhr, Immanuelkirche: Christvesper/ Pfarrerin Bianca Neuhaus

Erster Weihnachtsfeiertag

10.30 Uhr Besuch des Gottesdienstes in Katernberg!

Zweiter Weihnachtsfeiertag

10 Uhr, Immanuelkirche: Gottesdienst mit Abendmahl/ Pfarrerin Bianca Neuhaus

Stadtmitte

Kreuzeskirche

Kreuzeskirchstraße 16

Heiligabend

11.15 Uhr: Weihnachtsgottesdienst „Du fehlst!“ für Trauernde

Marktkirche

Markt 2

Heiligabend

23 Uhr: Christmette der Citykirchenarbeit

Thomasgemeinde

Heiligabend

14.30 Uhr, Thomaskirche: FamGD mit Krippenspiel für Familien mit kleinen/ Pfarrerin Claudia Link

16 Uhr, Thomaskirche: FamGD mit dem Krippenspiel der Konfis / Pfarrer Martin Keßler

18 Uhr, Thomaskirche: Christvesper / Pfarrer Martin Keßler

Erster Weihnachtsfeiertag

11 Uhr, Thomaskirche: Weihnachtsandacht mit Abendmahl und Wunschliedersingen/ Pfarrerin Claudia Link

Überruhr

Heiligabend

15.30 Uhr, Stephanuskirche: GD / Pfarrer Markus Pein & Team

18 Uhr, Stephanuskirche: GD/ Pfarrer i.R. Martin Prang

23 Uhr, Stephanuskirche: GD/ Pfarrer Volker Stamm

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr, Stephanuskirche: GD/ Pfarrer Markus Pein

Zweiter Weihnachtsfeiertag

18 Uhr, Stephanuskirche: GD/ Pfarrer Volker Stamm

Werden

Heiligabend

14 Uhr, Kirche Werden: FamGD mit Kindern im Kindergartenalter und jünger/ Pfarrer Oliver Ruoß

15.30 Uhr, Kirche Werden: FamGD mit Krippenspiel für Familien mit Kindern ab Grundschulalter/ Pfarrer Oliver Ruoß

17.30 Uhr, Kirche Werden: Christvesper/ Pfarrer Oliver Ruoß

23 Uhr, Kirche Werden: Christmette/ Pfarrer i.R.Martin Gossens

Erster Weihnachtsfeiertag

11 Uhr, Kirche Werden: GD mit Abendmal und Gospelchor/ Vikar Christian Koch

Zweiter Weihnachtsfeiertag

17 Uhr, Kirche Werden: Swing-Gottesdienst mit TonArt Bigband/ Pfarrer Oliver Ruoß

Weigle-Haus

Heiligabend

15 Uhr Familiengottesdienst/ Pfarrer Simon Westphal

16.30 Uhr Gottesdienst für alle/ Sarah Vecera

23 Uhr Jugendgottesdienst/ Pfarrer Simon Westphal

Erster Weihnachtsfeiertag

10 Uhr Gottesdienst/ Pfarrer Abram Barus

