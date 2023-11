Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt. Unsere Überblicksartikel zeigt, was geplant ist und wann es losgeht.

Essen. Der Internationale Weihnachtsmarkt Essen 2023 ist ein Besuchermagnet. Alles zu den 170 Ständen, Aktionen sowie Öffnungszeiten in der Übersicht.

Der 51. Internationale Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt hat seinen Ruf als Besuchermagnet bestätigt. Die Menschen genießen den Bummel zwischen Kennedyplatz und Flachsmartk (Mittelaltermarkt), zwischen Grillotheater und Kardinal Hengsbach-Platz. An dieser Stelle finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das weihnachtliche Spektakel in der City.

Vorab ein paar weitere weihnachtliche Lesetipps aus Essen:

Wie lange läuft der Essener Weihnachtsmarkt in der Innenstadt?

Der Weihnachtsmarkt in der Essener City ist am Freitag, 17. November 2023, eröffnet worden. Letztmalig wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr einen Tag vor Heiligabend geöffnet haben. Schluss ist also am Samstag, 23. Dezember 2023.

Weihnachtsmarkt 2023 in Essen: Was sind die Öffnungszeiten?

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

dienstags ist Studententag, mittwochs Familientag

Volkstrauertag, 19. November: 14 bis 21 Uhr geöffnet

14 bis 21 Uhr geöffnet Totensonntag, 26. November: ganztägig geschlossen

Der 51. Internationale Weihnachtsmarkt Essen wird aufgebaut Der 51. Internationale Weihnachtsmarkt Essen wird aufgebaut Aufbau der Weihnachtsmarktstände auf dem Kennedyplatz Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Weihnachtsmarkt Essen 2023: Was ist geplant?

Die Essen Marketing Gesellschaft (EMG) als Veranstalterin des Weihnachtsmarktes streicht zum Auftakt gerne die Kontinuität heraus. Bei den 170 Ständen herrsche kaum Fluktuation

Diese unter den Händlern und Standbetreibern halte sich in Essen seit jeher in Grenzen, der Anteil an „Stammkunden“ sei sehr hoch. Und das aus gutem Grund: Dem Essener Budenzauber eilt der charmante Ruf voraus, ein traditioneller Weihnachtsmarkt mit viel (Kunst-)Handwerk zu sein

Wegen der Großbaustelle Königshof (früher Galeria Kaufhof) können auf dem Willy-Brandt-Platz , dem Entree zur Essener Innenstadt, auch in diesem Jahr keine Buden aufgestellt werden – dasselbe Bild direkt im Anschluss in der Rathenaustraße, die ebenfalls budenfrei bleibt.

, dem Entree zur Essener Innenstadt, auch in diesem Jahr aufgestellt werden – dasselbe Bild direkt im Anschluss in der Rathenaustraße, die ebenfalls budenfrei bleibt. Erst am Theaterplatz vor dem Grillotheater und in der I. Dellbrügge geht das Weihnachtsmarkt-Gedränge rund um Glühweinstände, Imbissbuden und Kunsthandwerkstände los. Hauptspielort ist wie in den Jahrzehnten zuvor der Kennedyplatz, ebenfalls dazu gehören der Kardinal-Hengsbach-Platz (zwischen Primark und P & C), die Kettwiger Straße zwischen Lichtburg und Marktkirche sowie daran anschließend der Flachsmarkt mit dem Mittelalter-Markt. Weitere Stände gibt’s auf dem kurzen Abschnitt zwischen Marktkirche und Kennedyplatz.

Was steckt hinter dem Essener „Krippenland 2023“?

Die Essenerinnen und Essener können zum Gelingen des Weihnachtsmarktes beitragen. Für das Projekt „Krippenland 2023“ werden Krippen gesucht, die aus Essen stammen beziehungsweise einen Bezug zu dieser Stadt haben. Sie sollen auf einem Krippenweg in der Essener Innenstadt öffentlich ausgestellt werden. Bewerbungen mit Foto und Beschreibung der Krippen gehen an: krippenland@hoff-koch.de

Was findet vor dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt statt?

Zwei Lichtspektakel in der Essener Innenstadt gehen dem Budenzauber rund um den Kennedyplatz voraus: zuerst das Essen Light Festival und danach die Lichtwochen, die am 29. Oktober mit dem verkaufsoffenen Sonntag eröffnet werden. In der ersten Novemberwoche beginnen die Marktkaufleute und Aussteller dann tatsächlich mit dem Aufbau der weihnachtlichen Hütten und Stände.

Weihnachtsmarkt Essen schnitt bei Online-Voting zuletzt gut ab

Ein großer Motivationsschub für den Veranstalter, die Marktkaufleute und die Aussteller ist das glänzende Abschneiden beim Online-Voting der „European Best Christmas Markets 2023“. Essen wurde zum besten Weihnachtsmarkt Deutschlands und zum sechstbesten in Europa gekürt. Unter den 20 Nominierten gingen die ersten fünf Plätze an Budapest (Ungarn), Danzig (Polen), Craiova (Rumänien), Wien (Österreich) und Montbéliard (Frankreich). Die Juroren bezeichnen den Essener Weihnachtsmarkt als einen „der größten und schönsten“ in Deutschland.

Die positive Resonanz auf den Weihnachtsmarkt 2022 – nach mageren Jahren in der Corona-Pandemie – stimmt optimistisch. Letztes Jahr stürmten die Menschendie Weihnachtsmärkte im Revier, und sie waren bereit, einen Euro mehr auszugeben.

