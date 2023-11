Wilde Schlägerei auf dem Essener Weihnachtsmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt ist es zu einer wüsten Schlägerei gekommen.

Essen. Zwei Männergruppen sind auf dem Kennedyplatz mit Stühlen und Flaschen aufeinander losgegangen. Ein Verletzter landete im Gewahrsam.

Von wegen stille Nacht: Zwei rivalisierende Gruppen von Männern haben sich am späten Mittwochabend eine wilde Schlägerei auf dem Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt geliefert. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, gingen sie mit Stühlen, Glasflaschen und Schlagwerkzeugen aufeinander los. Mobiliar wurde zerstört. Die Hintergründe der Straßenschlacht sind unklar.

Nachdem der Weihnachtsmarkt auf dem Kennedyplatz geschlossen hatte, alarmierten Mitarbeiter des dort patrouillierenden Sicherheitsdienstes die Polizei gegen 23.50 Uhr, als sie Zeugen der Schlägerei wurden. Die Securityleute trennten die Streithähne, die dann in Richtung Limbecker Platz rannten.

27-Jähriger hatte eine stark blutende Kopfwunde

Die Polizei konnte wenig später einen bosnisch-herzegowinischen Mann stellen, der eine stark blutenden Kopfplatzwunde erlitten hatte und vermutlich an der Auseinandersetzung beteiligt war. Der 27-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland flüchtete nach einem ersten Gespräch mit den Beamten. Nach einer kurzen Verfolgung wurde er jedoch eingeholt und festgehalten. Nachdem seine Verletzung im Krankenhaus versorgt worden war, landete er im Gewahrsam.

Wie die Zeugen schilderten, habe es sich bei einer Gruppe um drei etwa 20- bis 30-jährige Osteuropäer gehandelt und bei der anderen um mehrere schwarze Männer. Die Hintergründe des Gewaltausbruchs sind unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen und sucht nach Zeugen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den Schlägern machen kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

