Wintermarkt in Essen-Rüttenscheid: Das ist 2023 geplant

Essen-Rüttenscheid. Der Wintermarkt lockt ab 14. Dezember an den Rüttenscheider Stern in Essen. Was Besucher 2023 erwartet und wie viel der Glühwein kostet.

Der Startschuss für den 20. Rüttenscheider Wintermarkt fällt am Donnerstag, 14. Dezember. Mehrere Hütten und das traditionelle Gastronomie-Zelt sollen Besucherinnen und Besucher dann an den Rüttenscheider Stern locken. Laut Rolf Krane von der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR), die den Wintermarkt veranstaltet und sich um die Finanzierung kümmert, werden mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher erwartet. Der Budenzauber bleibt bis Samstag, 23. Dezember.

Diese Händler und Gastronomen sind beim Wintermarkt 2023 zu finden:

Kettwiger Fischhaus (verschiedene Fischsorten)

Gaststättenbetrieb Schikfelder (Grillgut, Reibekuchen)

Uwe Darkow Promotion/Orga-Stand (Organisationsstand mit Getränken wie Glühwein)

Schurwolle Piduhn (Schurwolldecken, Capes, Schals, Pullis)

Daihs – Weihnachtliche Deko (Baumschmuck, Krippen-Figuren)

Steinig/Röser (Pottlappen)

Energetix (Magnetschmuck, Wellnessartikel)

Brahim Ben Ltaief (Keramik, Olivenholzartikel, Mineralien)

Italienische Delikatessen Hehne (Käse-Delikatessen, Artikel zum Mitnehmen)

Lidija von Oepen (Deko, Bilder, Gipsfiguren)

Rittmann GmbH/Blickfang (Deko mit Bergbaubezug)

Imker Nitschke (Imkereiartikel)

Neue Arbeit der Diakonie Essen (Produkte aus eigenen Werkstätten)

Fräulein Luise (Kindermode)

Heinzelmann und Schwarz (Vannerie-Korbwaren, Kunsthandwerk)

Crêperie Gastro (Crêpes)

Im beheizten Gastronomie-Zelt werden Besucherinnen und Besucher von Simon Heidenreich („Die Eule“) und Frank Schikfelder („Alte Metzgerei“) bewirtet. Im Vergleich zum letzten Jahr tauschen sie diesmal die Rollen: Heidenreich kümmert sich um die Getränke, Schikfelder übernimmt die Speisen. Unter anderem werden Glühwein und das Winterbock-Bier von Stauder angeboten, zu essen gibt es deftige Eintöpfe, Wildgulasch, Currywurst und winterlichen Nachtisch. Das Zelt hat in diesem Jahr laut Rolf Krane außerdem eine Glasfront und einen Verkauf nach draußen.

Wintermarkt in Essen-Rüttenscheid: Karussell für Kinder soll zurückkommen

Ein Highlight für Kinder, auf das Familien 2022 verzichten mussten, soll 2023 zurückkehren: das Karussell. Eigentlich sollte das Fahrgeschäft auch im vergangenen Jahr auf dem Wintermarkt zu finden sein. Dann sei es aber einfach nicht geliefert worden, berichtet Rolf Krane. Die Verantwortlichen hoffen nun, dass es 2023 klappt – und haben zur Sicherheit noch eine weitere Attraktion für Kinder gebucht: ein Fahrgeschäft in Form einer Eisenbahn.

Radio Essen ist am Samstag, 16. Dezember, von 11 bis 16 Uhr mit der Aktion Lichtblicke beim Wintermarkt zu Gast. Dann kann man Lebkuchenherzen beschriften lassen, die Spenden dafür kommen der Aktion für bedürftige Menschen aus der Region zugute. Außerdem kann man sich Musik für die Weihnachtssendungen wünschen.

Verkaufsoffener Sonntag in Essen-Rüttenscheid am 17. Dezember

Öffnungszeiten beim Rüttenscheider Wintermarkt Die Hütten beim Rüttenscheider Wintermarkt sind montags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Das Zelt ist regulär von 12 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags bis 23 Uhr geöffnet. Rolf Krane weist darauf hin, dass auch viele Geschäfte im Stadtteil in der Vorweihnachtszeit samstags länger geöffnet haben. Als Weihnachtsgeschenk empfiehlt die IGR den „Rüttenschein“, einen Gutschein, den man bei vielen Geschäften und Gastronomiebetrieben in Rüttenscheid einlösen und unter www.ruettenscheid-gutschein.de kaufen kann.

Der Weihnachtsmann kommt am Sonntag, 17. Dezember, von 15 bis 18 Uhr vorbei. In seinem großen, schneebedeckten Holzblockhaus spricht er mit den Kindern über ihre großen und kleinen Sünden, liest Gedichte und Geschichten, singt und tanzt. An diesem Tag ist gleichzeitig verkaufsoffener Sonntag in Rüttenscheid und die Geschäfte können von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Im vergangenen Jahr hatte der Wintermarkt erstmalig seit der Pandemie wieder stattgefunden. „Wir waren zufrieden, es kamen aber etwas weniger Besucher als vor Corona“, sagt Rolf Krane. Man habe die Corona-Folgen noch gemerkt, gehe aber davon aus, dass sich die Besucherzahl in diesem Jahr wieder einpendeln werde. Auf gestiegene Preise müssen sich Gäste laut dem IGR-Vorsitzenden nicht einstellen. So soll ein Glühwein etwa weiterhin 3,50 Euro kosten.

