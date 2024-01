Zugverkehr bei Essen gestört: S6 wird umgeleitet

Der Bahnverkehr der Linie S6 ist am Donnerstagmorgen zwischen Essen und Düsseldorf gestört.

Düsseldorf/Essen. Reparaturarbeiten beeinträchtigen am Morgen den Bahnverkehr zwischen Essen und Düsseldorf. Die Züge der Linie S6 werden aktuell umgeleitet.

Bahnreisende müssen sich am Donnerstagmorgen auf Ausfälle und Verspätungen auf der Linie der S-Bahn 6 zwischen Düsseldorf und Essen einstellen. Laut Angaben der Reiseauskunft der Deutschen Bahn beeinträchtigt eine Reparatur an der Strecke zwischen Hösel und Essen Hauptbahnhof den Bahnverkehr. Züge in Richtung Essen Hauptbahnhof würden sich derzeit um zehn bis 15 Minuten verspäten, Bahnen der S6 würden von Essen bis Düsseldorf Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt umgeleitet.

Ein Schienenersatzverkehr mit drei Bussen von Essen in Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof sei laut Bahn eingerichtet. Pendler und Pendlerinnen werden gebeten, vor Abfahrt ihre Verbindung zu prüfen. Bislang gebe es keine Informationen zur Dauer der Beeinträchtigung. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen