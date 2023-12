„Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freund*innen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land“: So formulierte Bahar Aslan am 20. Mai beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Foto: gowe / WAZ