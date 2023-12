SEK-Einsatz im Clan-Milieu in Gelsenkirchen und Duisburg

Die Essener Polizei hat am frühen Morgen Wohnungen in Gelsenkirchen und in Duisburg gestürmt. Hintergrund sind Ermittlungen, die im Zusammenhang mit einer Entführung stehen.

Gelsenkirchen Spezialeinheiten der Polizei stürmen nach Geiselnahme in Essen Wohnungen im Ruhrgebiet. Im Fokus stehen mutmaßliche Mitglieder eines Clans.

Gegen sechs Uhr am Freitagmorgen stürmten Spezialeinheiten der Essener Polizei zwei Wohnungen in der Gelsenkirchener Altstadt und in Ückendorf und eine Wohnung in Duisburg, um Durchsuchungsbeschlüsse zu vollstrecken, die mit einer Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung in Essen im Zusammenhang stehen.

Im Rahmen des seit August laufenden Ermittlungsverfahrens schlugen die Polizisten an der Hövelmannstraße und der Georgstraße in Gelsenkirchen sowie an der Kaiser-Friedrich-Straße in Duisburg zu. Vorausgegangen war eine Tat in Essen, bei der am 2. August, kurz nach Mitternacht, ein 21-jähriger Rumäne durch mehrere Männer zusammengeschlagen und gewaltsam in ein Auto gezerrt worden wurde.

Verbindungen zum Clan-Milieu vermutet

Polizisten konnten noch in derselben Nacht vier Tatverdächtige festnehmen, die tags darauf in die Untersuchungshaft überführt wurden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 33-jährigen Essener mit deutscher und libanesischer Staatsangehörigkeit, einen 36-jährigen Essener mit libanesischer Staatsangehörigkeit, einen 45-jährigen Gelsenkirchener mit libanesischer und deutscher Staatsangehörigkeit und einen 36-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Wegen der möglichen Bezüge zur Clankriminalität übernahmen szenekundige Ermittler des Fachkommissariats zur Bekämpfung der Clankriminalität noch in der Nacht die Ermittlungen.

Es stellte sich heraus, dass die vier Männer den 21-Jährigen offenbar verdächtigten, zuvor mit einem Freund einen Einbruch begangen zu haben. Aus einem Imbiss in der Essener Innenstadt soll ein fünfstelliger Bargeldbetrag entwendet worden sein.

Nachdem die vier Männer den 21-Jährigen in das Fahrzeug gezogen hatten, sollen sie ihn zu einem Wohnhaus an der Dahlhauser Straße in Essen gebracht haben. Unter Drohungen und Gewaltanwendung soll der junge Mann gezwungen worden sein, in die vermeintliche Wohnung seines Freundes einzubrechen und nach dem Diebesgut zu suchen.

Die weiteren Ermittlungen führten nun zu den Durchsuchungen in Gelsenkirchen und Duisburg, bei denen sich die Beamten teilweise gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen verschaffen, wie die Polizei mitteilt. Anwohner hatten zuvor laut Radio Emscher Lippe von lauten Knallgeräuschen in den frühen Morgenstunden berichtet. Im Rahmen des Einsatzes wurde ein 39-jähriger Mann (deutsch-libanesisch) leicht verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch betreut. In einem Haus in Gelsenkirchen stellte die Polizei unter anderem Pyrotechnik sowie mutmaßliche Steroide sicher. Die Auswertung der Beweismittel ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen