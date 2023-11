Gesundheit Aktion am Berufskolleg Kleve: So wird man Lebensretter

Kleve Am Berufskolleg Kleve findet eine Aktionswoche zum Thema Blutkrebs statt. So kann man potenzieller Stammzellspender werden.

Am Berufskolleg Kleve findet eine Aktionswoche zum Thema Blutkrebs statt, die Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums Gesundheit vorbereitet haben. Jeder zwischen 17 und 55 Jahren kann sich ab dem 27. November in der Schule registrieren und potenzieller Stammzellspender werden.

„Alle 27 Sekunden erkrankt ein Mensch auf der Welt an Blutkrebs.“ Der erste Satz von Fabian Jägers, Freiwilliger der DKMS, hat Celina direkt überzeugt. „Die Zahl der Betroffenen ist so erschreckend hoch. Da will ich einfach helfen.“ Die Schülerin des Beruflichen Gymnasiums lauscht gespannt dem Erfahrungsbericht Jägers, der vor zwei Jahren seine Stammzellen gespendet hat, bevor sie sich selbst registriert. Der Besuch des Spenders war der Auftakt einer großen Aktionswoche am Berufskolleg Kleve.

Ängste vor Stammzellspende nehmen

Ab dem 27. November können sich alle Interessierten in der Schule zwischen 8.15 und 13.20 Uhr registrieren lassen. Im Leistungskurs Gesundheit haben sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Blutsystem und den verschiedenen Arten von Blutkrebs beschäftigt. Die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten haben dann zusammen mit Fachlehrerin Sabrina Laakmann die Idee einer schulweiten Aktionswoche entwickelt, den Kontakt mit der Organisation DKMS hergestellt, Info-Materialien für Schülerinnen und Schüler erstellt und gelernt, worauf es bei der Registrierung ankommt, um andere dabei unterstützen zu können. “Wir möchten mit unserer Aktion viele erreichen, um die Ängste vor einer Stammzellspende zu reduzieren“, sagt Laakmann.

Gibt es tatsächlich ein Matching, wird der potenzielle Spender gründlich untersucht, bevor es zur eigentlichen Transplantation kommt. Dabei werden die Stammzellen mittels Zentrifugalkräfte aus dem Blut gefiltert. Dazu sind nur zwei Zugänge zum Blutkreislauf in der Armbeuge - ähnlich wie bei einer Blutspende – notwendig. Eine Knochenmarksentnahme unter Vollnarkose findet nur selten statt.

Schüler helfen beim Registrierungsprozess

Die Aktionswoche wird so ablaufen: Mit den erstellen Informationsmaterialien werden jetzt alle Klassen am Berufskolleg Kleve auf das Thema Blutkrebs aufmerksam gemacht und über die Möglichkeit der Stammzelltransplantation informiert. Im Aktionszeitraum stehen dann Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Gymnasien im Raum 1.0.90 bereit, um allen Interessierten bei dem Registrierungsprozess zu helfen. Mitzubringen ist nur ein Smartphone. Nicht nur die Mitschüler, auch Eltern, Freunde oder an dem Thema Interessierte dürfen während der Aktionswoche vorbeikommen und sich registrieren lassen.

„Wir erreichen mit der Aktion rund 4500 Schülerinnen und Schüler sowie über 200 Lehrkräfte; damit können wir einen großen Beitrag leisten, das Thema im Kreis Kleve bekannt zu machen, und vielleicht sogar Leben retten. Gerne laden wir alle Externen zur Registrierung hier ans Berufskolleg Kleve ein“, freut sich Schulleiter Peter Wolters. Als potenzielle Spender kommen alle Menschen zwischen 17 und 55 Jahren in Frage, die in guter körperlicher Verfassung sind und keine schwerwiegende Erkrankung haben. Genauere Informationen finden sich im Internet unter www.dkms.de.

