Veranstaltung Angrillen – Made in Kleve 2024: Ein neues Event steht an

Kleve Zum traditionellen „Angrillen – Made in Kleve“ gibt es in 2024 gleich zwei Veranstaltungen. Wann der Vorverkauf für die Events beginnt.

Auch im Jahr 2024 darf sich Kleve und Umgebung wieder auf das „Angrillen – Made in Kleve“ freuen. Seit nunmehr elf Jahren findet das große Volksfest zur Eröffnung der fünften Jahreszeit - der Grillsaison - statt. Jahr für Jahr freuen sich bis zu 3000 Menschen auf das Event.

Bedingt durch die kalendarischen Vorgaben (Tanz in den Mai am Dienstag), können am Wochenende davor gleich zwei Veranstaltungen angeboten werden.

Erstmalig: Vorglühen steigert Vorfreude

Am Freitag, 26. April 2024, wird es erstmals ein Vorglühen - „Made in Kleve“ geben. An diesem Tag soll die Vorfreude auf das Angrillen gesteigert und gefeiert werden. Ohne das bekannte Grill- und Dessertbüfett und auch ohne das Rahmenprogramm der Angrillen-Abende, aber mit erstklassiger Live-Musik, sollen die Besucher begeistert werden.

Dazu haben die Verantwortlichen die Coldplay Tribute Band gewinnen können: Viva la Vida spielen wie vom anderen Stern. Die aufwendige Light- und Bühnenshow der Band soll die Besucher und Fans von den Sitzen reißen und für eine großartige Atmosphäre sorgen.

Viva La Vida kommen zum Angrillen in Kleve mit großer Light- und Bühnenshow. Foto: Viva La Vida

BBQ der Extraklasse mit 40 Grillmeistern

Am Samstag, 27. April 2024, startet das Angrillen mit seiner Show. 40 Grillmeister und Service-Kräfte servieren ein BBQ-Grillbüfett und Dream-Dessert Büfett der Extra-Klasse. Musikalisch wird es an diesem Tag mit Schlagern und Pop-Musik. Ein DJ wird auflegen und als musikalische Höhepunkte werden die Schlagersänger Daniel Ceylan und Mike Leon Grosch auftreten. Daniel Ceylan ist ein junger Sänger, der ursprünglich aus dem Soulbereich kommt. Mittlerweile singt er erfolgreich seine ersten Schlager und konnte mit seiner markanten Stimme schon als Vorband von Andrea Berg begeistern. Mike Leon Grosch hat seine DSDS-Vergangenheit längst hinter sich gelassen. Mit eigenen Liedern, seiner rauchigen Stimme und einer bemerkenswerten Ausstrahlung erobert Grosch die Schlagerfans in Deutschland.

Mike Leon Grosch kommt zum Angrillen in Kleve 2024. Foto: Mike Leon Grosch

Am Dienstag, 30. April 2024, ist Heldenzeit. Wie schon am Samstag wird es auch hier wieder eine Show geben. Zum letzten Mal wird die „Heldenzeit“ den Tanz in den Mai begleiten. Die DJs Marc und Uwe werden sich in ihrem zweitletzten Auswärtsspiel vom Angrillen verabschieden und wollen noch einmal alle Besucher in Ekstase versetzen.

Moderator Christoph Kepser führt durch die Abende

Mit Charme und Tempo wird Antenne Niederrhein Moderator Christoph Kepser durch die beiden Abende führen. Auch dieses Mal soll wieder jeweils ein hochwertiger Grill der Firma Rübo-Gas verlost werden.

