Kleve. Das Klever Klever Bauunternehmen Erich Tönnissen sieht erste Lichtblicke auf einem nervösen Markt. Darauf kommt es jetzt an.

Ganz so schwarz wie Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, wollen Jutta Tönnissen und ihr Mann Frank Smola, die Lage im Kreis Kleve noch nicht beschreiben. Die Geschäftsführerin der Erich Tönnissen GmbH mit Sitz in Kleve sieht zwar einen derzeit angespannten und unruhigen Markt, aber es gibt auch Lichtblicke im Wirtschaftshochbau und im öffentlichen Bau. Beides Felder, auf denen das große Bauunternehmen aus Kleve traditionell stark ist.

Wohnungsbau soll um zwölf Prozent zurückgehen

Während Baupräsident Hübner kürzlich in einem FAZ-Interview die Bauwirtschaft in den düstersten Farben malte und für 2024 einen weiteren Rückgang des Wohnungsbaus um zwölf Prozent prognostizierte (2023 waren es bereits minus zwölf Prozent) sowie über die enorme Bürokratie und die hohen Anforderungen an klimagerechtes Bauen klagte, ist das Bild, das Tönnissen und Smola zeichnen, zwar auch nicht rosig, aber differenzierter. „Wir sind nicht direkt von der Wohnungsbaukrise betroffen“, sagt Jutta Tönnissen.

Jutta Tönnissen und Ehemann Frank Smola äußern sich zur Lage im Bauhandwerk im NRZ-Gespräch. © NRZ | Andreas Gebbink

Gleichwohl weiß sie, dass ihre Kollegen in der Branche allen Grund zur Sorge haben. Steigende Zinsen, hohe Energiepreise, Fachkräftemangel und volatile Fördermöglichkeiten haben das Bauen teurer gemacht und viele Kunden so verunsichert, dass sie vom Hausbau oder einer größeren Investition Abstand nehmen. Indirekt belastet diese Entwicklung aber auch die Erich Tönnissen GmbH: Denn die Wettbewerber schauen nun verstärkt auf den öffentlichen Bau, der in diesem Jahr voraussichtlich leicht wachsen wird. Das führt zu mehr Konkurrenz und einem härteren Preiswettbewerb. Dennoch: „Wir brauchen noch kein Klagelied anzustimmen“, so die Geschäftsführerin Jutta Tönnissen.

Standards beim Wohnungsbau herunterschrauben

Dass der Wohnbau derzeit hinter den Zielen hinterherhinkt, hat auch mit der enormen Bürokratie und den immer höheren Auflagen zu tun. Baupräsident Hübner forderte, beim Klimaschutz nicht dogmatisch nur auf das EH40-Haus zu setzen. Vielmehr müsse auch über leistbares Bauen gesprochen werden. Das sieht auch Tönnissen so: „Mehr Dämmung bringt im Neubau nicht immer den Einspareffekt, den man sich wünscht.“ Es seien auch andere Faktoren wichtig, etwa das Lüftungsverhalten oder die Einstellung der Raumtemperatur.

Die Erich Tönnissen GmbH hat sich auf den Gewerbebau spezialisiert. © NRZ | Andreas Gebbink

Das Bauen mit vorgefertigten Betonfertigteilen, eine Stärke der Erich Tönnissen GmbH, könnte helfen, den dringend benötigten Wohnraum schneller zu schaffen. Auch die Anforderungen an Gründächer sollten hier und da überdacht werden. Gründächer sind schwer, erfordern mehr Beton und Stahlbewehrung. „Wir müssen mit den Vorschriften insgesamt runter, damit es am Ende billiger wird“, fordert Smola. Vor allem aber braucht die Bauwirtschaft verlässliche Rahmenbedingungen. Wenn Fördertöpfe schon nach wenigen Tagen ausgeschöpft seien, schaffe das kein Vertrauen bei den Marktteilnehmern.

Bei Tönnissen läuft es gut

Der Wirtschaftsbau und der öffentliche Bau sind kein einfaches Geschäft. Wer hier mitmischen will, braucht eine gewisse Baukapazität, muss finanzstark sein, um bei Großaufträgen überhaupt in Vorleistung gehen zu können, und darf sich von komplizierten Ausschreibungsverfahren nicht abschrecken lassen: „Für uns ist die Auftragslage für die nächsten zwölf Monate noch beruhigend“, sagt Smola.

In Düsseldorf wird eine achtzügige Kindertagesstätte gebaut, in Kleve ist man für das Haus Freudenberg tätig, in Monheim entsteht eine neue Feuerwache, in Marl eine Rettungswache, in Geldern wird das Klever Bauunternehmen das Zentrum der Dachdeckerinnung errichten und nach Weeze werden Betonfertigteile für das neue Rheinmetall-Werk geliefert.

Stahlbetonbauer dringend gesucht

40 Mitarbeiter in der Bauabwicklung und 70 Mitarbeiter in der Produktion sind bei Tönnissen beschäftigt, dazu kommen noch die beauftragten Gewerke. Das Unternehmen bietet den Bauherren alles aus einer Hand und übergibt schlüsselfertig. „Damit entfällt die Schnittstellenproblematik und Bauzeiten werden optimiert“, sagt Frank Smola. Das wisse vor allem die öffentliche Hand zu schätzen.

Wie alle Handwerksbetriebe sucht auch Tönnissen Personal. Und das ist schwer zu bekommen. Generell ist die Tendenz sogar rückläufig: Derzeit gibt es in Deutschland 920.000 Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, Ende des Jahres werden es voraussichtlich 10.000 Kolleginnen und Kollegen weniger sein. „Es ist sehr schwer, Leute zu bekommen. Im Ingenieurbereich würden wir sofort einstellen“, sagt Frank Smola. Stahlbetonbauer werden händeringend gesucht. Das Problem bei der Ausbildung: Die Berufsschule für Stahlbetonbauer ist in Düsseldorf. Für junge Auszubildende vom Niederrhein ist das eine Hürde.

