Kleve. Hausarzt Dr. Frey teilte jüngst seinen Patienten mit, seine Praxis sei dauerhaft geschlossen. Das ist nun auf der Bandansage zu hören.

Die Patienten der Hausarztpraxis Dr. Frey in Kleve dürften einigermaßen verwirrt sein. Hatte sich der Mediziner noch in der letzten Woche per Bandansage dauerhaft verabschiedet, klingt die aktuelle Ansage bei Anruf ganz anders: „Aus unvorhersehbaren, schwerwiegenden persönlichen Gründen musste ich kurzfristig die Praxis ab 15.2. bis voraussichtlich 23.02. schließen.“

In dringenden Fällen solle man sich an die umliegenden Hausärzte wenden, seine Akte bekäme man auf Wunsch über das Kontaktformular auf der Homepage der Praxis.

Patienten sind ärgerlich

Entsprechend verärgert bis empört reagierten zahlreiche Patienten auf Facebook. So schreibt eine Nutzerin, dass man bei so einem Hin und Her kein Vertrauen mehr haben könne, andere sprechen von einem „Witz“ oder „eigenartigem Humor“. Eine Nutzerin und Patientin berichtet, dass eine Arzthelferin für Akten, Untersuchungsergebnisse etc. an einem Tag für zwei Stunden in der Praxis erwartet wurde, die Patienten aber vor verschlossener Tür gestanden hätten – es blieb „spannend“.

Die genauen Umstände bleiben weiter unklar.

***** Das wurde bisher berichtet*****

„Wir suchen ganz dringend einen Kinderarzt, der noch Patienten aufnimmt!!! Unser ist leider von einen auf den anderen Tag abgehauen“: So lautete der verzweifelte Aufruf eines Nutzers bei Facebook am Donnerstag, 15. Februar.

Die Hausarzt- und Betriebsarztpraxis Dr. Frey an der Hoffmannallee 55 in Kleve ist ab sofort geschlossen. Patienten erfahren diese Neuigkeit über eine Bandansage der Praxis am Telefon.

Dr. Frey: „Schwerwiegende persönliche Gründe“

In dieser teilt der Allgemeinmediziner mit, dass man zwar richtig verbunden sei, aber er bedauerlicherweise mitteilen müsse, dass aus „enttäuschenden und schwerwiegenden persönlichen Gründen“ die Praxis mit sofortiger Wirkung dauerhaft geschlossen sei.

Die Praxis des Klever Hausarzts Dr. Claus W. Frey lag im Hoffmannkontor in der Oberstadt. © NRZ | Niklas Preuten

Erst Anfang April hatte er im Alter von 71 Jahren seine Praxis in Kleve eröffnet, nachdem er vom Allgäu aus persönlichen Gründen an den Niederrhein gezogen war. Die Akten werde er in den nächsten Wochen seinen Patienten zukommen lassen, so der Mediziner.

Dr. Frey: „Das persönliche Umfeld zwingt mich dazu, Kleve zu verlassen“

So verabschiedet er sich von seinen Patientinnen und Patienten: „Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen bis heute, ich habe mich bei Ihnen sehr wohlgefühlt, aber das persönliche Umfeld zwingt mich dazu, Kleve zu verlassen. Ende der Ansage.“

Im Hinblick auf den Ärztemangel am Niederrhein ist diese Nachricht ein weiterer schwerer Schlag.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Soundbox feiert Jubiläum

Kleve: 297 Bussteige im Stadtgebiet – viele werden umgebaut

Goch: Die B67 wird halbseitig gesperrt

Sportzentrum Kleve: Neubau Multifunktionsgebäude wird dauern